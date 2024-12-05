Brezilya mutfağının eşsiz lezzeti: Churrascaria tarifi
Brezilya'nın ünlü Churrasco'su, et severler için bir lezzet şöleni sunuyor. Özel marinasyonla hazırlanan etlerin şişlere dizilerek açık ateşte pişirilmesiyle elde edilen bu yemek, evinizde de kolayca hazırlanabilir.
Churrascaria, Brezilya'da geleneksel olarak etlerin şişlere geçirilip odun ateşinde pişirildiği restoranlara verilen isimdir. Bu restoranlarda sunulan Churrasco ise farklı et çeşitlerinin özel soslarla marine edilip pişirilmesiyle hazırlanır. İşte, Churrascaria tarifi...
CHURRASCARIA TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg dana pirzola (Picanha)
- 500 g kuzu eti (but veya pirzola)
- 500 g tavuk kanadı veya butu
- 300 g sosis (tercihen baharatlı)
Marinasyon İçin:
- 1 su bardağı zeytinyağı
- 6 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı deniz tuzu
- 1 yemek kaşığı taze çekilmiş karabiber
- 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber
- 1 yemek kaşığı kekik
- 1 yemek kaşığı biberiye
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 2 yemek kaşığı elma sirkesi
Servis İçin:
- Chimichurri sosu
- Izgara sebzeler (biber, soğan, domates)
- Taze yeşillikler
Yapılışı
- Etleri yıkayıp fazla yağlarını alın.
- Dana pirzolayı kalın dilimler halinde kesin.
- Kuzu etini ve tavuk parçalarını uygun büyüklükte doğrayın.
- Büyük bir kapta zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, deniz tuzu, karabiber, kırmızı toz biber, kekik, biberiye, limon suyu ve elma sirkesini karıştırın.
- Etleri bu karışıma ekleyip her tarafının sosla kaplandığından emin olun.
- Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında en az 2 saat, tercihen bir gece marine edin.
- Marine edilmiş etleri buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
- Etleri metal veya ahşap şişlere dizin. Her et çeşidini ayrı şişlere dizmeniz pişirme süresini kontrol etmenizi kolaylaştırır.
- Sosisleri de ayrı şişlere geçirin.
- Mangalınızı odun kömürü veya odun kullanarak hazırlayın. Kömürlerin kor haline gelmesini bekleyin.
- Izgara telini hafifçe yağlayın.
- Şişleri ızgaranın üzerine yerleştirin.
- Etleri her tarafı eşit şekilde pişecek şekilde düzenli olarak çevirin.
- Pişirme Süreleri:
- Dana eti: Orta pişmiş için her tarafı yaklaşık 15-20 dakika.
- Kuzu eti: Yaklaşık 10-15 dakika.
- Tavuk: Tam pişmesi için yaklaşık 20-25 dakika.
- Sosis: 10-12 dakika.
- Biber, soğan ve domatesleri büyük parçalar halinde kesin.
- Hafifçe zeytinyağı ve tuzla marine edin.
- Sebzeleri ayrı şişlere dizip etlerle birlikte ızgarada pişirin.
- Pişen etleri şişlerden çıkarıp dilimleyin.
- Servis tabağına etleri ve ızgara sebzeleri yerleştirin.
- Üzerine chimichurri sosu gezdirin veya yanında servis edin.
- Taze yeşilliklerle süsleyerek sıcak olarak servis yapın.
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