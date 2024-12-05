Brezilya mutfağının eşsiz lezzeti: Churrascaria tarifi

Yayınlanma: 05.12.2024 - 14:55

Güncelleme: 05.12.2024 - 14:55

Churrascaria, Brezilya'da geleneksel olarak etlerin şişlere geçirilip odun ateşinde pişirildiği restoranlara verilen isimdir. Bu restoranlarda sunulan Churrasco ise farklı et çeşitlerinin özel soslarla marine edilip pişirilmesiyle hazırlanır. İşte, Churrascaria tarifi...

CHURRASCARIA TARİFİ

Malzemeler

1 kg dana pirzola (Picanha)

500 g kuzu eti (but veya pirzola)

500 g tavuk kanadı veya butu

300 g sosis (tercihen baharatlı)

Marinasyon İçin:

1 su bardağı zeytinyağı

6 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı deniz tuzu

1 yemek kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 yemek kaşığı kırmızı toz biber

1 yemek kaşığı kekik

1 yemek kaşığı biberiye

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı elma sirkesi

Servis İçin:

Chimichurri sosu

Izgara sebzeler (biber, soğan, domates)

Taze yeşillikler

Yapılışı