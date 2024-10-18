Bu sağlıklı ve pratik kahvaltılığı çok seveceksiniz : Sebzeli poşe yumurta tarifi

Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:58

Güncelleme: 18.10.2024 - 10:58

Sebzeli poşe yumurta, sağlıklı ve dengeli bir kahvaltı ya da hafif bir öğün için mükemmel bir tercihtir. Poşe yumurta, suyun içinde kabuksuz olarak pişirilen yumurtadır ve özellikle yumuşak, akışkan bir sarıya sahip olduğu için pek çok kişi tarafından tercih edilir. Sebzeli versiyonuyla bu klasik tarif daha da besleyici ve lezzetli hale gelir. Sebzeler, yumurtanın protein dolu yapısını vitamin ve mineral bakımından zenginleştirirken, hem doyurucu hem de hafif bir seçenek sunar. Peki, favoriniz olacak olan bu sağlıklı ve pratik kahvaltılık nasıl yapılır? İşte, sebzeli poşe yumurta tarifi...

SEBZELİ POŞE YUMURTA TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 adet kırmızı biber

1 adet kabak

1 avuç ıspanak

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke (poşe yumurta için)

Tuz ve karabiber

Bir tutam kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

SEBZELİ POŞE YUMURTA YAPILIŞI

İlk olarak kırmızı biber ve kabak küçük küpler halinde doğrayın.

Bir tavada zeytinyağı ısıtın ve ince kıyılmış sarımsakları ekleyin.

Sarımsaklar hafifçe kızarınca, doğranmış biber ve kabağı ekleyin.

Orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar sote edin.

Ardından ıspanağı ekleyin ve ıspanak hafifçe solana kadar pişirin.

Tüm sebzeler yumuşadıktan sonra tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Bir tencereye su koyarak kaynatın.

Kaynayan suyun altını kısın ve içerisine bir yemek kaşığı sirke ekleyin.

Yumurtaları tek tek küçük bir kaba kırarak, kaynar suyun içine yavaşça bırakın.

Yaklaşık 3-4 dakika boyunca pişen yumurtaları, beyazı tamamen piştiğinde ama sarısı hala yumuşak ve akışkan olduğunda sudan alın.

Tabak veya ekmek üzerinde dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak biraz kırmızı pul biber serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!