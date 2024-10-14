Tatlı krizlerine 10 dakikalık enfes çözüm: Milföy hamurundan çikolatalı muffin tarifi

Yayınlanma: 14.10.2024 - 20:34

Güncelleme: 14.10.2024 - 20:34

Milföy hamuru, mutfaklarımızda her zaman pratik çözümler sunan harika bir malzemedir. Genellikle tuzlu ve tatlı tariflerde kullanılan milföy, bu sefer çikolatalı muffin tarifine hayat veriyor. Hazırlanması oldukça kolay olan bu muffinler, özellikle çikolata tutkunları için vazgeçilmez bir atıştırmalık haline geliyor. Kıtır dış yapısı ve içindeki yumuşak çikolata parçalarıyla, hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olmayı garantiliyor. Peki, tatlı krizlerine 10 dakikalık bu enfes çözüm nasıl yapılır? İşte, milföy hamurundan çikolatalı muffin tarifi...

MİLFÖY HAMURUNDAN ÇİKOLATALI MUFFİN TARİFİ

Malzemeler:

4 yaprak milföy hamuru

100 gram bitter çikolata (veya sütlü çikolata)

2 yemek kaşığı kakao tozu

2 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilin

1/2 çay bardağı süt

1 adet yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

İsteğe bağlı olarak çikolata parçaları veya fındık

MİLFÖY HAMURUNDAN ÇİKOLATALI MUFFİN YAPILIŞI

Öncelikle, milföy hamurlarını buzluktan çıkararak oda sıcaklığında çözdürün.

Milföyler tamamen çözülene kadar 10-15 dakika bekleyin.

Fırını 180 dereceye ısıtın.

Bitter çikolatayı küçük parçalara kesin veya rendeleyin.

Bir kapta, eritilmiş çikolatayı, sütü, sıvı yağı ve yumurtayı karıştırın.

Ardından, kakao tozu, şeker ve vanilini ekleyip tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Son olarak, isteğe bağlı olarak çikolata parçaları veya fındıkları da ekleyerek karışımı zenginleştirin.

Çözülen milföy hamurlarını merdane yardımıyla hafifçe açın.

Her bir milföy yaprağını, muffin kalıplarının boyutuna uygun olarak kesin.

Hazırladığınız muffin kalıplarının tabanına ve kenarlarına hamur parçalarını yerleştirin.

Hazırladığınız çikolatalı karışımı, milföy hamuru ile kaplanmış muffin kalıplarına eşit bir şekilde paylaştırın.

Hamurların kenarlarının dışarıda kalmasına dikkat edin, bu şekilde daha güzel bir görünüm elde edebilirsiniz.

Önceden ısıttığınız 180 derece fırında, muffinlerin üzeri altın rengi alana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Muffinleri fırından çıkardıktan sonra 5-10 dakika dinlendirin.

Ardından, muffinleri kalıptan çıkararak tamamen soğumasını bekleyin.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilir veya çikolata sosu dökerek sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!