Bugün iftarda ne pişirsem? 21. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 12.04.2023 - 08:58

Güncelleme: 12.04.2023 - 08:58

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 21. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 21. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

KARALAHANA ÇORBASI

Malzemeler



1 demet karalahana



1 su bardağı barbunya



2 adet soğan



1 su bardağı mısır



5 su bardağı su



2 yemek kaşığı mısır unu



1 yemek kaşığı tereyağı



2 yemek kaşığı zeytinyağı



1 adet acı kuru kırmızıbiber



Tuz, karabiber



Yapılışı



Öncelikle karalahanayı yıkadıktan sonra ince ince doğrayarak tuzlu suda haşlayıp süzün. Bir tencerede tereyağı ile zeytinyağını kızdırın. Üzerine soğanları ekleyip, kavurun. Soğan yumuşayınca karalahanayı ilave edin. Karışımın içerisine 5 su bardağı su ekleyip kaynamaya bırakın. Sonra haşlanmış barbunya, mısır ve acı kuru biberi ekleyin. Pişmesine yakın mısır ununu bir kasede su ile pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın ve bağlamak için çorbaya ekleyin. Yaklaşık 5-6 dakika daha kaynattıktan sonra tuz ve karabiber ile tatlandırıp, ocağın altını kapatın. İftar için çorba hazır, afiyet olsun.

MERCİMEK KÖFTESİ

Malzemeler



1 su bardağı kırmızı mercimek



1.5 su bardağı ince bulgur



1 adet soğan



5 yemek kaşığı sıvı yağ



1 yemek kaşığı biber salçası



1 yemek kaşığı domates salçası



3 su bardağı su



5-6 dal taze soğan



Yarım demet taze nane



Yarım demet maydanoz



2 çorba kaşığı nar ekşisi



Tuz, karabiber, kimyon, pul biber



1 limonun suyu



Marul yaprakları





Yapılışı

Öncelikle kırmızı mercimeği iyice yıkayıp, bir tencereye alın. Üzerine 3 su bardağı su ekleyip, suyunu çekmeye kadar pişirin. Sıcakken ince bulguru ekleyip, karıştırın. İnce bulgur ve mercimek karışımın şişmesi için 20 dakika bekleyin. Ayrı bir tavada sıvı yağ ile birlikte ince ince doğranmış kuru soğanları kavurun. Biber salçası, domates salçası, tuz, pul biber ve kimyonu ekleyerek soğanlı karışımı 5 dakika kadar kavurun. Taze soğanları, maydanozu ve taze naneyi ince ince kıyın. Önce mercimekli, bulgurlu harca, kavrulmuş soğanı ekleyin. Sonra doğranmış yeşillikleri ilave edin. Tüm malzemeyi özleşene kadar yoğurun. Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinizde sıkarak şekil verin. Marul ve limon ile servis edebilirsiniz. İftar için mercimek köftesi hazır, afiyet olsun.

SOYA SOSLU SEBZELİ TAVUK

Malzemeler



Yarım kilo kuşbaşı tavuk göğsü



1 adet kabak



1 adet patlıcan



1 adet kırmızı kapya biber



1 adet yeşil biber



1 adet soğan



2 diş sarımsak



3 yemek kaşığı soya sosu



2 yemek kaşığı sıvı yağ



1 yemek kaşığı susam



Tuz, karabiber



Yapılışı



Öncelikle bütün sebzeleri temizleyip, birbirine eşit bir şekilde şeritler halinde kesin. Geniş tabanlı bir tavada sıvı yağı ısıtın ve üzerine tavukları ekleyip ara ara karıştırarak yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar soteleyin. Ardından ilk soğanı ve sarımsağı ekleyip sotelemeye devam edin. Sonra sırasıyla diğer sebzeleri ekleyin ve sebzeler yumuşayıncaya kadar, pişirin. Çok az tuz ve karabiberi ekleyin. Son olarak soya sosu ve susamı da ekleyin. Yaklaşık 5 dakika boyunca çevirerek pişirin. Soya soyu tuzlu olduğu için tuzu kontrollü ekleyin. İftar için soya soslu tavuk hazır, afiyet olsun.

TAVADA PATATESLİ GÖZLEME

Malzemeler



Hamur için



1 bardak ılık su



2 su bardağı bardak un



1 tatlı kaşığı instant maya



1 çay kaşığı tuz



1 tatlı kaşığı sıvı yağ



İç harcı için



3 adet patates



1 adet soğan



1 tatlı kaşığı salça



1 tatlı kaşığı tuz



Pul biber, karabiber, nane



Yapılışı



Unu derin bir kaba alıp ortasında çukur açın. Mayayı ekleyin. Suyu ve tuzuda ilave edip iyice yoğurun. Elinize yapışan hamuru bir tatlı kaşığı sıvı yağ ile toparlayın. Üzerini örtüp en az 30 dakika mayalanmaya bırakın. İç harcı için patatesleri haşlayın. Haşlandıktan sonra ezip bir kenarda bekletin. Bir tavada soğanı ince ince doğrayıp yağda kokusu ve rengi değişinceye kadar kavurun. Üzerine biber salçasını ekleyin. En son ezilmiş patatesi ve baharatları ekleyip iyice karıştırın. Ocağın altını kapatıp, harıcı soğumaya bırakın. Diğer tarafta mayalanan hamuru eşit olacak şekilde bezelere bölün. Bezeleri merdaneyle üzerine un ekleyerek servis tabağı büyüklüğünde ince açın. Arasına patatesli harç konup kapatın. Bütün bezelere aynı işlemi uygulayın. Hamur yapmak istemiyorsanız, hazır yufkada kullanabilirsiniz. Yapışmaz geniş bir tavayı ısıtın. Tavanın dibini hafif yağlayıp, alakalı önlü pişirin. Sıcakken üzerine tereyağı sürün. Dilimleyip, sıcak olarak servis edebilirsiniz. İftar için patatesli gözleme hazır, afiyet olsun.

BAL KABAKLI MUHALLEBİ

Malzemeler



Muhallebi için



5 su bardağı süt



3 çorba kaşığı nişasta



2 çorba kaşığı un



1 su bardağı şeker



1 paket vanilya



Üzeri için



2 su bardağı küçük doğranmış bal kabağı



2 çorba kaşığı toz şeker



Yapılışı



Üzeri için doğranmış bal kabağını küçük bir tencereye alıp toz şekeri üzerine serpin. Ardından kabakların yarısına gelecek kadar su koyup orta ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişirin. Yumuşayınca fazla suyu varsa süzün ve çatalla ezerek püre haline getirin. Muhallebiyi pişireceğiniz tencereye unu, nişastayı, şekeri ekleyin. Sütü azar azar ilave ederek karıştırın. Çırpıcı yardımıyla göz göz olana kadar, karıştırarak pişirin. Ocağın altını kapatın ve vanilyayı ekleyin. Muhallebinin yarısını kaselere paylaştırın. Kalan yarısına bal kabağı püresini ilave edip karıştırın ve kaselere paylaştırın. Buzdolabında soğutup, üzerini dövülmüş ceviz, fındık veya kurutulmuş meyveler serperek servis yapın. Afiyet olsun.







