Bugün iftarda ne pişirsem? 18. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 10:15

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 10:15

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 18. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 18. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

ARTVİN USULÜ LOR ÇORBASI

Malzemeler



3 çorba kaşığı un



1 büyük kase lor peyniri



4 su bardağı su



2 çorba kaşığı tereyağı



3 dal maydanoz



Tuz, karabiber



Yapılışı



Çorba tenceresine 4 su bardağı suyu alıp kaynatın. Lor peyniri ve unu derin bir kasede karıştırın. Kaynayan sudan 1 kepçe alıp lorlu malzemeye ekleyip, sulandırın ve ısıyı eşitleyin. Daha sonra bu karışımı da yavaş yavaş tencereye ekleyin ve sürekli karıştırın. Tuzu ve maydanozu ekleyin. Bir-iki taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Tereyağını tavada kokusu çıkana kadar eritip, çorbanın üzerine gezdirin. Dilerseniz bu aşamada kuru nanede ekleyebilirsiniz. Kruton ekmekle sıcak olarak servis edebilirsiniz. İftar için Artvin usulü lor çorbası hazır, afiyet olsun.

TABULE SALATASI

Malzemeler



1 çay bardağı ince bulgur



Yarım demet maydanoz



Yarım demet taze nane



4-5 dal taze soğan



2 adet domates



4 yemek kaşığı zeytinyağı



1,5 çay bardağı sıcak su



1 adet limon



1 çay kaşığı tuz



2-3 yemek kaşığı nar ekşisi



Yapılışı

Öncelikle ince bulguru bir kaba alın. Sıcak su ile ıslattıktan sonra kabın ağzını kapatın. Bulgurların şişmesi için 5 dakika kadar bekletin. Bu sırada bütün yeşilleri ve domatesi yıkayıp, ince ince doğrayın. Doğramış olduğunuz tüm malzemeleri derin bir salata kasesinin içine alın. Şişen bulgurla salata malzemelerini karıştırın. Zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu küçük bir kapta güzelce harmanlayıp salata kasesine dökün. İyice karıştırdığınız salatayı servis tabağına alıp hemen servis edin. İftar için tabure salatası hazır, afiyet olsun.

KADIN BUDU KÖFTE

Malzemeler



500 gr az yağlı kıyma



1 adet soğan



1 adet yumurta



1 çay bardağı pirinç



1 çay kaşığı kimyon



1 çay kaşığı karabiber



1 tatlı kaşığı tuz



Panelemek için



1 çay bardağı galeta unu



1 çay bardağı un



1 yumurta



Kızartmak için



3 su bardağı sıvı yağ



Yapılışı



Öncelikle kıymanın yarısını ayırıp bir kenara alın. Diğer yarısını tavada yarım çay bardağı su ekleyerek kavurun. Sonra soğanı ekleyip birkaç dakika daha kavurup, soğumaya bırakın. Ardından 1 çay bardağı pirinci haşlayıp, soğutun. Kavrulmuş kıymayı ve ayırdığınız çiğ kıymayı geniş bir kaba alın. Soğuyan pirinçlerin suyunu süzüp kıymalara ekleyin. Yumurta, tuz ve baharatı da ilave edip, yoğurun. Buzdolabında 2 saat kadar dinlendirin. Daha sonra dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Panelemek için, un, çırpılmış yumurta ve galeta ununu ayrı ayrı kaselerde hazırlayın. Hazırladığını köfteleri önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, en son galeta ununa bulayıp. Kızgın yağda kızartın. Kızaran köfteleri kağıt havlu üzerine alıp yağını çektirin. Köfteleri patates kızarması veya patates püresi ile servis edebilirsiniz. İftar içn kadın budu köfte hazır, afiyet olsun.

NOHUTLU PİLAV

Malzemeler



2 su bardağı pilavlık pirinç



2 su bardağı et suyu



1 su bardağı sıcak su



3 yemek kaşığı tereyağı



1 yemek kaşığı sıvı yağ



1 su bardağı haşlanmış nohut



Tuz, karabiber



Yapılışı



Pirinci yarım saat kadar tuzlu ve ılık suda beklettikten sonra, nişastası çıkana kadar yıkayıp suyunu süzün. Tencereye sıvı yağı ve tereyağını ekleyin, pirinçleri ilave edin. Biraz kavurduktan sonra sıcak su ve et suyunu, tuzu ekleyin. Haşlanmış nohutları da ilave ederek, tencerenin kapağını kapatın. Kaynayıncaya kadar yüksek, üzeri göz göz olup suyunu çekmeye başlayınca kısık ateşte linçler yumuşayıncaya kadar, pişirin. 10-15 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. İftar için nohutlu pilav hazır, afiyet olsun.

KREM KARAMEL

Malzemeler



Kreması için

6 yumurta



2 su bardağı süt



1 su bardağı şeker



1 paket vanilya veya özütü





Karamel için



1 su bardağı toz şeker



1 su bardağında az su



Yapılışı



Öncelikle karameli hazırlamak için toz şeker ve suyu yapışmaz bir tavaya alın. Orta ateşte şeker eriyip rengi koyulaşana kadar pişirin. Krem karamel kaplarına veya muffin kaplarına eşit olarak paylaştırın. Kapların içinde soğuyup, koyulaşacak. Kreması için, derin bir kaseye 6 yumurtayı kırın. Toz şekeri ilave edip krema kıvamına gelene kadar çırpın. Vanilyayı ekleyip, çırpmaya devam edin. Dilerseniz vanilya özütüde kullanabilirsiniz. En son sütü yavaş yavaş ekleyip mikserle çırpın. Üzerinde oluşan köpüğü kepçe yardımıyla temizleyin veya pürüzsüz olması kremayı süzün. Yumurtalı karışımını önceden karameli döktüğünüz kapların üzerine tekrar paylaştırın. Kapları bir fırın tepsisine yerleştirin ve yarısına gelecek şekilde sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarın biraz soğumasını bekleyin. Sonra buzdolabında kaldırın ve soğuyana kadar bekleyin. Krem karamel kaplarını servis tabaklarına ters çevirip soğuk servis yapın. Ters çevirdiğinizde dibindeki karamelin aktığını göreceksiniz. İftar için krem karamel hazır, afiyet olsun.







