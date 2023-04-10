Bugün iftarda ne pişirsem? 19. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 19. gün iftar menüsü...
Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 19. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 19. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…
KREMALI PATATES ÇORBASI
Malzemeler
3 adet büyük boy patates
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 küçük kutu krema
5 su bardağı su
Tuz, beyaz veya karabiber
Yapılışı
Derin bir tencereye tereyağını ekleyip eritin. Patates, tuz, beyaz veya karabiberi ilave edip kavurun. 1 yemek kaşığı unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Suyunu ekleyip kapağını kapatıp patatesler pişip kıvam alıncaya kadar pişirin. Blenderden pürüzsüz oluncaya kadar geçirin. Kremayı ekleyip 5 dakika daha kısık ateşte pişirin. Dilerseniz üzeri için, tereyağı ve toz kırmızı biberi yakıp çorbanın üzerine gezdirebilirsiniz. İftar için patates çorbanız hazır, afiyet olsun.
ROKALI CEVİZLİ PANCAR SALATASI
Malzemeler
2 adet pancar
1 demet roka
1 küçük kase kırılmış ceviz
1 adet küçük kırmızı soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı nar ekşisi
Limon suyu
Yapılışı
Öncelikle yıkadığınız pancarları kabuklarıyla birlikte yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlanan pancarları kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Rokayı iri iri doğrayın. Kırmızı soğanı yarım ay şeklinde doğrayın. Cevizi kıyın. Tüm malzemeleri geniş bir kabın içine alın. Zeytinyağ, tuz, nar ekşisi ve limon suyunu karıştırıp, salatanın üzerine dökün. Bütün malzemeyi harmanlayın. Dilerseniz nar taneleriyle süsleyerek servis yapabilirisiniz. İftar için salatanız hazır, afiyet olsun.
PORTAKALLI KEREVİZ
Malzemeler
3 adet kereviz
1 adet kuru soğan
2 adet patates
2 adet havuç
2 adet portakalın suyu
Yarım limon suyu
1 çay bardağı su
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Yapılışı
Öncelikle kerevizi, patatesi ve havucu temizleyip, iri iri doğrayın. Yayvan bir tencereye zeytinyağını alın ve küp küp doğradığınız soğanları ilave edip kavurun. Sonra kereviz, patates ve havucu ekleyin. Üzerine portakal, limon suyunu ve tuzu ilave edin. Suyu az geldiyse son olarak sebzelerin üzerine geçmeyecek şekilde su ekleyin. Kapağı kapalı olarak kısık ateşte sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. İftar için portakallı kereviz hazır, afiyet olsun.
FIRIN MAKARNA
Malzemeler
1 paket kalem makarna
Beşamel sos için
2 yemek kaşığı tereyağ
2 yemek kaşığı un
3 su bardağı süt
Tuz, karabiber
Üzeri için
Kaşar peyniri rendesi
Yapılışı
Öncelikle 1 paket kalem makarnayı diri kalacak şekilde haşlayıp, süzün. Beşamel sosu için tencerede tereyağ ve unu hafif kavurun. Üzerine yavaşça sütü ve tuzu ilave edip sürekli karıştırın. Karabiberi ekleyin. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp haşlanmış makarnanın üzerine döküp, harmanlayın. Dikdörtgen bir fırın kabını yağlayıp, makarnayı dökün. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında pişirin. Pişmeden 10 dakika önce üzerine bolca kaşar peyniri rendesi serpip, eriyip kızarıncaya kadar pişirin. Biraz dinlendirip servis edebilirsiniz. İftar için fırın makarna hazır, afiyet olsun.
ORMAN MEYVELİ PUDİNG
Malzemeler
1 litre süt
Yarım su bardağından biraz fazla şeker
1.5 yemek kaşığı nişasta
3 yemek kaşığı un
1 paket vanilya
1 paket toz krem şanti
Süslemek için
Orman meyveleri
Yapılışı
Öncelikle pudingi yapmak için derin bir tencereye şeker, nişasta, un ve sütü alarak çırpıcı ile sürekli çırpın. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra tencereyi ocağa alıp, karıştırarak pişirin. Koyulaşıp göz göz olduktan sonra ocaktan alıp, vanilyayı ekleyip, karıştırın. 10 dakika soğuduktan sonra 1 paket toz krem şantiyi ekleyip, mikser yardımıyla iyice çırpın. Hazırladığımız pudingi üzerinde 2 parmak boşluk kalacak şekide kup bardaklarına eşit bir şekilde paylaştıralım. Dinlenmesi için buzdolabına kaldırın. Orman meyveleriye süsleyerek servis edelim. İftar için tatlı hazır, afiyet olsun.
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