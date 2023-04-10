Bugün iftarda ne pişirsem? 19. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 08:32

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 08:32

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 19. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 19. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

KREMALI PATATES ÇORBASI

Malzemeler

3 adet büyük boy patates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 küçük kutu krema

5 su bardağı su

Tuz, beyaz veya karabiber



Yapılışı



Derin bir tencereye tereyağını ekleyip eritin. Patates, tuz, beyaz veya karabiberi ilave edip kavurun. 1 yemek kaşığı unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Suyunu ekleyip kapağını kapatıp patatesler pişip kıvam alıncaya kadar pişirin. Blenderden pürüzsüz oluncaya kadar geçirin. Kremayı ekleyip 5 dakika daha kısık ateşte pişirin. Dilerseniz üzeri için, tereyağı ve toz kırmızı biberi yakıp çorbanın üzerine gezdirebilirsiniz. İftar için patates çorbanız hazır, afiyet olsun.

ROKALI CEVİZLİ PANCAR SALATASI

Malzemeler

2 adet pancar

1 demet roka

1 küçük kase kırılmış ceviz

1 adet küçük kırmızı soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Limon suyu



Yapılışı

Öncelikle yıkadığınız pancarları kabuklarıyla birlikte yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlanan pancarları kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Rokayı iri iri doğrayın. Kırmızı soğanı yarım ay şeklinde doğrayın. Cevizi kıyın. Tüm malzemeleri geniş bir kabın içine alın. Zeytinyağ, tuz, nar ekşisi ve limon suyunu karıştırıp, salatanın üzerine dökün. Bütün malzemeyi harmanlayın. Dilerseniz nar taneleriyle süsleyerek servis yapabilirisiniz. İftar için salatanız hazır, afiyet olsun.

PORTAKALLI KEREVİZ

Malzemeler

3 adet kereviz

1 adet kuru soğan

2 adet patates

2 adet havuç

2 adet portakalın suyu

Yarım limon suyu

1 çay bardağı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz





Yapılışı

Öncelikle kerevizi, patatesi ve havucu temizleyip, iri iri doğrayın. Yayvan bir tencereye zeytinyağını alın ve küp küp doğradığınız soğanları ilave edip kavurun. Sonra kereviz, patates ve havucu ekleyin. Üzerine portakal, limon suyunu ve tuzu ilave edin. Suyu az geldiyse son olarak sebzelerin üzerine geçmeyecek şekilde su ekleyin. Kapağı kapalı olarak kısık ateşte sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. İftar için portakallı kereviz hazır, afiyet olsun.

FIRIN MAKARNA

Malzemeler

1 paket kalem makarna



Beşamel sos için

2 yemek kaşığı tereyağ

2 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

Tuz, karabiber



Üzeri için

Kaşar peyniri rendesi



Yapılışı

Öncelikle 1 paket kalem makarnayı diri kalacak şekilde haşlayıp, süzün. Beşamel sosu için tencerede tereyağ ve unu hafif kavurun. Üzerine yavaşça sütü ve tuzu ilave edip sürekli karıştırın. Karabiberi ekleyin. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp haşlanmış makarnanın üzerine döküp, harmanlayın. Dikdörtgen bir fırın kabını yağlayıp, makarnayı dökün. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında pişirin. Pişmeden 10 dakika önce üzerine bolca kaşar peyniri rendesi serpip, eriyip kızarıncaya kadar pişirin. Biraz dinlendirip servis edebilirsiniz. İftar için fırın makarna hazır, afiyet olsun.

ORMAN MEYVELİ PUDİNG

Malzemeler



1 litre süt

Yarım su bardağından biraz fazla şeker

1.5 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 paket toz krem şanti



Süslemek için

Orman meyveleri



Yapılışı



Öncelikle pudingi yapmak için derin bir tencereye şeker, nişasta, un ve sütü alarak çırpıcı ile sürekli çırpın. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra tencereyi ocağa alıp, karıştırarak pişirin. Koyulaşıp göz göz olduktan sonra ocaktan alıp, vanilyayı ekleyip, karıştırın. 10 dakika soğuduktan sonra 1 paket toz krem şantiyi ekleyip, mikser yardımıyla iyice çırpın. Hazırladığımız pudingi üzerinde 2 parmak boşluk kalacak şekide kup bardaklarına eşit bir şekilde paylaştıralım. Dinlenmesi için buzdolabına kaldırın. Orman meyveleriye süsleyerek servis edelim. İftar için tatlı hazır, afiyet olsun.



