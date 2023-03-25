Bugün iftarda ne pişirsem? 3. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 3. gün iftar menüsü...
Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 3. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 3. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…
SARI MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler
1.5 su bardağı sarı mercimek
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı et suyu
1 adet soğan
1 adet patates
1 adet havuç
2 diş sarımsak
Tuz, karabiber, pulbiber
1 çay kaşığının ucuyla zerdeçal
5 su bardağı sıcak su
Yapılışı
Öncelikle sarı mercimeği bol suda yıkayıp, süzün ve derin bir tencereye alın. İçine iri doğranmış havuç, patates, soğan sarımsak ve zeytinyağını ekleyin. 2-3 dakika kavurun. Tencerenin içine et suyu ve sıcak suyu ekleyin. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Mercimek sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Tuz, karabiberi ve zerdeçalı ekleyin. Bir iki taşım daha kaynatın. Ardından çorbanızı blenderden geçirin. Eğer kıvamı koyu olmuşsa üzerine azar azar sıcak su ekleyip, kaynatın. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.
CACIK
Malzemeler
2 su bardağı yoğurt
1 su bardağı su
2-3 adet salatalık
1-2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 diş sarımsak
Taze nane veya dereotu
Yapılışı
Yoğurt ve suyu bir kasede çırpma teliyle pürüzsüz olana kadar çırpın. İçine tuz ve ezilmiş sarımsak ekleyin. Rendelenmiş veya küçük küçük doğranmış salatalığı ilave edin ve karıştırın. İçine taze nane veya dereotu doğrayabilirsiniz. Aroma verir. Buzdolabında yarım saat bekletip servis kaselerine koyun. Üstüne sızma zeytinyağı döküp kuru nane serpip servis edebilirsiniz. İftar için cacığınız hazır, afiyet olsun.
KARNIYARIK
Malzemeler
6-8 adet patlıcan
250 gram kıyma
2 adet kuru soğan
1 adet domates
4 adet yeşil biber
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
4-6 maydanoz
Sıvı yağ
2 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber, pul biber, kekik
Yapılışı
Patlıcanları alaca soyup acılarının çıkması için 30 dakika kadar tuzlu suda bekletin. Sudan çıkardığınız patlıcanları kağıt havluyla iyice kurulayıp az yağda kızartın. Patlıcanları tavadan aldıktan sonra tavayı yıkamadan iç harcını hazırlamak önce kıymayı kavurun. Sırasıyla soğan, sarımsak, biber ve domatesi ekleyin ve sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuzu ve baharatlarıda ilave edip, karıştırın. Üzerine 1 su bardağı kadar sıcak su ekleyip sos kıvamına getirin. Kızarttığınız patlıcanları tepsiye yerleştirin. Ortalarını boydan boya yarıp içlerini açın. İçine kıymalı sosu yerleştirin. Ayrı bir kasede bir kaşık salçayı 1 su bardağı sıcak suyla iyice açın ve tepside patlıcanlardan kalan boşluklara dökün. Tepsiyi fırına verin. 180 derecede 20-25 dakika kadar pişirin. Pişmesine 5 dakika kala sebzelerin yanmaması için domates ve biber dizip tekrar fırına verin. Çıkarınca üzerini maydanozla süsleyebilirsiniz. İftar için ana yemeğiniz hazır, afiyet olsun.
ARPA ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Malzemeler
2 su bardağı pilavlık pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı arpa şehriye
4 su bardağı su
Tuz, karabiber
Yapılışı
Pilavlık pirinci yarım saat önceden ıslatın. Sonra yıkayıp, süzün. Arpa şehriyeyi, 1 yemek kaşığı tereyağı ile pembeleşene kadar kavurun. Süzülen pirinci, tencereye ilave edin. 1 yemek kaşığı tereyağı da ekleyerek, kavurmaya devam edin. 4 su bardağı suyu ilave edip, tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp, önce hızlı ateşte kaynatın. Kaynayınca, ocağın ateşini iyice kısın. Bu şekilde suyunu çekene kadar pişirin. Pilav pişince ocağın altını kapatın ve 20 dakika pilavı dinlendirin. Sıcak olarak servis edin. İftar için pilavınız hazır, afiyet olsun.
ŞEKERPARE
Malzemeler
3 su bardağı un
1 çay bardağı irmik
200 gram tereyağı
2 adet yumurta
1 su bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı ayçiçeği yağı
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Şerbeti için
3 su bardağı şeker
4 su bardağı su
1 dilim limon
Süslemek için fındık
Yapılışı
Şerbeti için; bir tencereye su ve şekeri alıp, 10 dakika kadar kaynatıp limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Hamuru için; yoğurma kabına yumurtaları, oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını, sıvı yağı, irmiği ve pudra şekerini alıp karıştırın. Azar azar unu ilave edip, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve oval şekli verin. Oval şekli vermek için, ceviz büyüklüğünde kopardığınız hamuru elinizle yuvarlayın ve üzerine hafif bastırıp, yassılaştırın. fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerine ayrılan yumurta sarısını sürün ve çatalla boydan boya çizikler atın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin. Pişen şekerpareleri, tepsiden almadan sıcakken üzerine ılık şerbeti dökün. Tepsinin üzerini başka bir tepsiyle kapatıp, birkaç saat dinlenmesini bekleyin. Üzerini toz fındık, ceviz veya hindistan ceviziyle süsleyip servis edebilirsiniz. İftar için tatlınız hazır, afiyet olsun.
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