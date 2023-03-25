Bugün iftarda ne pişirsem? 3. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 08:50

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 09:01

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 3. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 3. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…





SARI MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler

1.5 su bardağı sarı mercimek

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı et suyu

1 adet soğan

1 adet patates

1 adet havuç

2 diş sarımsak

Tuz, karabiber, pulbiber

1 çay kaşığının ucuyla zerdeçal

5 su bardağı sıcak su

Yapılışı

Öncelikle sarı mercimeği bol suda yıkayıp, süzün ve derin bir tencereye alın. İçine iri doğranmış havuç, patates, soğan sarımsak ve zeytinyağını ekleyin. 2-3 dakika kavurun. Tencerenin içine et suyu ve sıcak suyu ekleyin. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Mercimek sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Tuz, karabiberi ve zerdeçalı ekleyin. Bir iki taşım daha kaynatın. Ardından çorbanızı blenderden geçirin. Eğer kıvamı koyu olmuşsa üzerine azar azar sıcak su ekleyip, kaynatın. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.

CACIK

Malzemeler

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı su

2-3 adet salatalık

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak

Taze nane veya dereotu



Yapılışı

Yoğurt ve suyu bir kasede çırpma teliyle pürüzsüz olana kadar çırpın. İçine tuz ve ezilmiş sarımsak ekleyin. Rendelenmiş veya küçük küçük doğranmış salatalığı ilave edin ve karıştırın. İçine taze nane veya dereotu doğrayabilirsiniz. Aroma verir. Buzdolabında yarım saat bekletip servis kaselerine koyun. Üstüne sızma zeytinyağı döküp kuru nane serpip servis edebilirsiniz. İftar için cacığınız hazır, afiyet olsun.

KARNIYARIK

Malzemeler

6-8 adet patlıcan

250 gram kıyma

2 adet kuru soğan

1 adet domates

4 adet yeşil biber

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

4-6 maydanoz

Sıvı yağ

2 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pul biber, kekik



Yapılışı

Patlıcanları alaca soyup acılarının çıkması için 30 dakika kadar tuzlu suda bekletin. Sudan çıkardığınız patlıcanları kağıt havluyla iyice kurulayıp az yağda kızartın. Patlıcanları tavadan aldıktan sonra tavayı yıkamadan iç harcını hazırlamak önce kıymayı kavurun. Sırasıyla soğan, sarımsak, biber ve domatesi ekleyin ve sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuzu ve baharatlarıda ilave edip, karıştırın. Üzerine 1 su bardağı kadar sıcak su ekleyip sos kıvamına getirin. Kızarttığınız patlıcanları tepsiye yerleştirin. Ortalarını boydan boya yarıp içlerini açın. İçine kıymalı sosu yerleştirin. Ayrı bir kasede bir kaşık salçayı 1 su bardağı sıcak suyla iyice açın ve tepside patlıcanlardan kalan boşluklara dökün. Tepsiyi fırına verin. 180 derecede 20-25 dakika kadar pişirin. Pişmesine 5 dakika kala sebzelerin yanmaması için domates ve biber dizip tekrar fırına verin. Çıkarınca üzerini maydanozla süsleyebilirsiniz. İftar için ana yemeğiniz hazır, afiyet olsun.

ARPA ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler

2 su bardağı pilavlık pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı arpa şehriye

4 su bardağı su

Tuz, karabiber





Yapılışı



Pilavlık pirinci yarım saat önceden ıslatın. Sonra yıkayıp, süzün. Arpa şehriyeyi, 1 yemek kaşığı tereyağı ile pembeleşene kadar kavurun. Süzülen pirinci, tencereye ilave edin. 1 yemek kaşığı tereyağı da ekleyerek, kavurmaya devam edin. 4 su bardağı suyu ilave edip, tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp, önce hızlı ateşte kaynatın. Kaynayınca, ocağın ateşini iyice kısın. Bu şekilde suyunu çekene kadar pişirin. Pilav pişince ocağın altını kapatın ve 20 dakika pilavı dinlendirin. Sıcak olarak servis edin. İftar için pilavınız hazır, afiyet olsun.

ŞEKERPARE

Malzemeler

3 su bardağı un

1 çay bardağı irmik

200 gram tereyağı

2 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti için

3 su bardağı şeker

4 su bardağı su

1 dilim limon

Süslemek için fındık



Yapılışı

Şerbeti için; bir tencereye su ve şekeri alıp, 10 dakika kadar kaynatıp limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Hamuru için; yoğurma kabına yumurtaları, oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını, sıvı yağı, irmiği ve pudra şekerini alıp karıştırın. Azar azar unu ilave edip, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve oval şekli verin. Oval şekli vermek için, ceviz büyüklüğünde kopardığınız hamuru elinizle yuvarlayın ve üzerine hafif bastırıp, yassılaştırın. fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerine ayrılan yumurta sarısını sürün ve çatalla boydan boya çizikler atın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin. Pişen şekerpareleri, tepsiden almadan sıcakken üzerine ılık şerbeti dökün. Tepsinin üzerini başka bir tepsiyle kapatıp, birkaç saat dinlenmesini bekleyin. Üzerini toz fındık, ceviz veya hindistan ceviziyle süsleyip servis edebilirsiniz. İftar için tatlınız hazır, afiyet olsun.