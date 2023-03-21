Püf noktalarıyla Ramazana özel su böreği tarifi

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 12:30

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 12:30

Su böreği tarifi denilince önce herkes biraz korkar. Fakat adım adım su böreği tarifini uygularsanız hem lezzetli hem de iyi kızarmış bir börek elde edebilirsiniz. Su böreğinin püf noktası hamurunun iyi yoğrulması, ince yufka açılması, hamurun haşlanması, her katına ayrı tereyağı sürüp ve çevrilerek pişirilmesidir. Basit gibi görünen bu püf noktalar su böreğinin lezzetini belirler. İşte adım adım su böreği tarifi…







SU BÖREĞİ

Malzemeler



Hamuru için:

4 tane yumurta

5 su bardağı un

1 çay bardağı su

200 gram eritilmiş tereyağı

Yarım tatlı kaşığı tuz



Haşlamak için:

2 litre sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir dilim limon



İç harcı için:

Beyaz peynir veya kıyma

1 demet maydanoz





Yapılışı



Öncelikle, unu eleyin ve büyük bir kaba alın. Tuzu ekleyin. Unun ortasına çukur açıp yumurtaları kırın. Kenarlardan başlayarak, yumurtayı birbirine yedirerek yoğurun. Hamurun toparlanması için yavaş yavaş suyu ekleyin. Toparlanan hamuru, mutfak tezgâhınızın üzerine alın. Uzun bir süre iyice özleşene kadar en az 30 dakika hamuru yoğurun. Bez örtüp 2 saat dinlendirin.



Hazırladığınız hamuru 10 eşit parçaya ayırın ve üzerini kurumaması için bir bezle kapatın. Hamur açacağınız yeri unlayın. Hamur bezelerini oklava yardımıyla incecik açın. Yufkaların ince olması su böreğinin püf noktasıdır. Her yufkayı bir bez üzerine serin. 10 hamur bezesini de açtıktan sonra kolay haşlamak için yufkaları üst üste koyun ve ortadan ve uzunlamasına keserek hepsini bir anda dörde bölmüş olacaksınız.



Açtığınız hamurları haşlamak için; derin bir tencereye sıcak su, tuz ve limon sıkın. Su muhakkak kaynamış olmalıdır. Kaynayan suya açtığınız hamurları ilave edin. Sürekli kontrol edip bir kevgir yardımıyla parçalanmaması için yavaşça çevirerek yumuşayana kadar haşlayın. 2 tane açılmış yufkayı haşlamadan bir kenara ayırın. Tepsinin zeminine ve üzerini kapatmak için kuru olarak kullanılacak. Haşladığınız hamurları tel bir süzgecin üzerine alın ve sularının süzülmesini sağlayın.



Böreğin iç harcı için; maydanozu incecik kıyın. Beyaz peyniri sertliğine göre rendeleyin ya da bir çatal yardımıyla ezin. Kıyılmış maydanozla birlikte harmanlayın. İsteyenler kıymalı da yapabilir.

Fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın. 1 haşlanmamış kuru yufkayı tepsinin en altına serin. Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin. Hazırladığınız peynirli iç harçtan üzerine serpiştirin. Ardından haşladığınız 1 yufkayı ekleyin. Ardından yine harcınızdan ilave edin. Bunu son bir yufka kalana kadar yapın ve her haşlanmış yufka üzerine mutlaka erimiş tereyağı sürün.



En son kalan kuru yufkayı da tepsinin üstüne yerleştirin ve tereyağını bolca sürün. Su böreğini, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Böreği ters çevirerek hem altının hem üstünün pişmesini sağlayın. Dilerseniz ocakta çevirerekte pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.



