Bugün iftarda ne pişirsem? 5. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 5. gün iftar menüsü...
Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 5. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 5. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…
DOMATES ÇORBASI
Malzemeler
4 adet domates (yazdan kalan domates sosuda olabilir)
1 çorba kaşığı salça
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı un
2 su bardağı et veya tavuk suyu
3 su bardağı su
1 su bardağı süt veya krema
Tuz, karabiber
Üzeri için:
Kruton veya rendelenmiş kaşar peyniri
Yapılışı
Öncelikle domateslerin çekirdeklerini çıkarıp blenderden geçirin. Veya yazdan yaptığınız domates sosunu hazırda tutun. Derin bir tencerede, tereyağını ve unu pembeleşinceye kadar kavurun. Salçayı ilave edin, kokusu çıkana kadar biraz daha kavurun. Domates sosunu ekleyin. Yoğun bir unlu domatesli sos elde etmiş olacaksınız. Sosu bir taşım kaynatın. Et suyunu ve suyu ekleyin. Koyulaşana kadar pişirin. Tuz ve karabiberi ekleyin. Ocağın altını kısın. En son yavaş yavaş sütü veya kremayı ilave edin. 1-2 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Kruton yada rendelenmiş kaşar peyniriyle sıcak olarak servis edebilirsiniz. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.
ZEYTİNYAĞLI IZGARA SEBZELER
Malzemeler
1adet kapya biber veya kaliforniya biberi
1 adet sarı biber veya kaliforniya biberi
2 adet patlıcan
2 adet kabak
1 adet soğan
3 dal biberiye
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pulbiber
1 çay kaşığı karabiber
İsteğe göre sarımsaklı yoğurt
Yapılışı
Bütün sebzeleri aynı şekil ve ebatta orta kalınlıkta dilimleyin. Ayrı bir yerde biberiye, pulbiber, zeytinyağı, karabiber ve tuzu çırpın. Sebzeleri karıştırıp, dinlendirin. Döküm tavada, teflon tavada, ızgarada, fırında veya airfryer’da pişirip servis yapın. Kısa sürede nefis sebzeler elde edeceksiniz. Dilerseniz sarımsaklı yoğurtla tüketebilirsiniz. İftar için ızgara sebzeleriniz hazır, afiyet olsun.
FIRINDA PORTAKALLI TAVUK BAGET
Malzemeler
1 paket tavuk baget
2 adet patates
1 adet soğan
4-5 diş sarımsak
3 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet portakal
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı tuz
2 dal biberiye
Yapılışı
Yıkanıp kurulanmış 1 paket derili tavuk bageti, küp küp doğranmış patatesi, soğanı, sarmısağı, zeytinyağını ve bütün baharatları fırın poşetine doldurun. Tuzu ve biberiye saplarınıda ilave edin. 1 adet portakalın suyunu sıkıp fırın poşetine ekleyin. Ağzını sıkıca bağlayın ve sallayarak karışmalarını sağlayın. Fırın tepsisine yerleştirip, pişerken hava alıp kurumaması için 2-3 yerinden bıçak yardımıyla delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak portakal dilimleriyle servis yapın. İftar için ana yemeğiniz hazır, afiyet olsun.
ŞEHRİYE PİLAVI
Malzemeler
2 su bardağı arpa şehriye
2 su bardağı su
1 su bardağı et suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağ
Tuz
Yapılışı
Pilav tenceresine zeytinyağında arpa şehriyeleri rengi dönene kadar kavurun. Sıçrama yapmaması için, ocağın altını kısıp, et suyunu ve suyu ekleyin. Tuzunu ilave edin. Kaynamaya başladığında tereyağını ekleyin. Suyu çekene kadar pişirin. İftar için piavınız hazır, afiyet olsun.
KEDİDİLİ BİSKÜVİLİ KOLAY TİRAMİSU
Malzemeler
1 paket kedidili bisküvi
1 bardak su
1,5 yemek kaşığı granül kahve
1,5 yemek kaşığı toz şeker
Kreması için:
2 adet yumurta sarısı
3 su bardağı süt
2 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı buğday nişastası
1 kutu labne peynir
4 çorba kaşığı toz şeker
Üzeri için:
Kakao
Yapılışı
Öncelikle krema için, sütü tencereye boşaltın, yumurtaları ayrı bir yerde çırpın, karışıma ekleyin. Un, nişasta ve şekeri de ekleyin. Sürekli karıştırarak pişirin. Göz göz olunca altını kapatın. Kremayı başka bir kaba alın, karıştırarak soğutun. Daha sonra labneyi ekleyin ve krema kıvamına gelinceye kadar mikserle çırpın. Geniş bir kasenin içine ılık su, kahve ve şekeri ekleyin. Bu sosa kedidili bisküvilerini tek tek batırarak borcama dizin. Borcama dizdiğiniz kedidili bisküvilerin arasına hazırladığınız kremayı sürün. Bisküviler bitene kadar bu işlemi uygulayın. Zaten kullandığını borcama göre iki ya da üç kat olacaktır. En az 4 saat, buzdolabında bekletin. Ama bir gece buzdolabında bekletirseniz kıvamı ve lezzeti daha iyi olacaktır. En son üzerini kakao ile süsleyip, soğuk olacak servis edin. İftar için tatlınız, hazır afiyet olsun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın masasındaki anketi paylaştı
- CHP'nin 'İnce' taktiği netleşti
- Bahçeli HÜDA PAR sessizliğini bozdu
- Diyanet 'Ali Baba'nın çiftliği'ne döndü
- Cumhur İttifakı'na katılımın ardından istifa etti
- Depremzedeler direnişe başladı
- Kılıçdaroğlu'nun ekibi oran verdi :İşte seçim tahmini...
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?
- Fatih Terim için flaş iddia! Süper Lig devi istiyor...
- AKP'liler birbirine girdi: Yumruklar konuştu