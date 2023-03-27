Bugün iftarda ne pişirsem? 5. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 08:21

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 08:21

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 5. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 5. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

DOMATES ÇORBASI

Malzemeler

4 adet domates (yazdan kalan domates sosuda olabilir)

1 çorba kaşığı salça

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

2 su bardağı et veya tavuk suyu

3 su bardağı su

1 su bardağı süt veya krema

Tuz, karabiber

Üzeri için:

Kruton veya rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı

Öncelikle domateslerin çekirdeklerini çıkarıp blenderden geçirin. Veya yazdan yaptığınız domates sosunu hazırda tutun. Derin bir tencerede, tereyağını ve unu pembeleşinceye kadar kavurun. Salçayı ilave edin, kokusu çıkana kadar biraz daha kavurun. Domates sosunu ekleyin. Yoğun bir unlu domatesli sos elde etmiş olacaksınız. Sosu bir taşım kaynatın. Et suyunu ve suyu ekleyin. Koyulaşana kadar pişirin. Tuz ve karabiberi ekleyin. Ocağın altını kısın. En son yavaş yavaş sütü veya kremayı ilave edin. 1-2 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Kruton yada rendelenmiş kaşar peyniriyle sıcak olarak servis edebilirsiniz. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.

ZEYTİNYAĞLI IZGARA SEBZELER

Malzemeler

1adet kapya biber veya kaliforniya biberi

1 adet sarı biber veya kaliforniya biberi

2 adet patlıcan

2 adet kabak

1 adet soğan

3 dal biberiye

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı karabiber

İsteğe göre sarımsaklı yoğurt



Yapılışı



Bütün sebzeleri aynı şekil ve ebatta orta kalınlıkta dilimleyin. Ayrı bir yerde biberiye, pulbiber, zeytinyağı, karabiber ve tuzu çırpın. Sebzeleri karıştırıp, dinlendirin. Döküm tavada, teflon tavada, ızgarada, fırında veya airfryer’da pişirip servis yapın. Kısa sürede nefis sebzeler elde edeceksiniz. Dilerseniz sarımsaklı yoğurtla tüketebilirsiniz. İftar için ızgara sebzeleriniz hazır, afiyet olsun.

FIRINDA PORTAKALLI TAVUK BAGET

Malzemeler

1 paket tavuk baget

2 adet patates

1 adet soğan

4-5 diş sarımsak

3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet portakal

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

2 dal biberiye



Yapılışı



Yıkanıp kurulanmış 1 paket derili tavuk bageti, küp küp doğranmış patatesi, soğanı, sarmısağı, zeytinyağını ve bütün baharatları fırın poşetine doldurun. Tuzu ve biberiye saplarınıda ilave edin. 1 adet portakalın suyunu sıkıp fırın poşetine ekleyin. Ağzını sıkıca bağlayın ve sallayarak karışmalarını sağlayın. Fırın tepsisine yerleştirip, pişerken hava alıp kurumaması için 2-3 yerinden bıçak yardımıyla delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak portakal dilimleriyle servis yapın. İftar için ana yemeğiniz hazır, afiyet olsun.

ŞEHRİYE PİLAVI

Malzemeler

2 su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı su

1 su bardağı et suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağ

Tuz



Yapılışı

Pilav tenceresine zeytinyağında arpa şehriyeleri rengi dönene kadar kavurun. Sıçrama yapmaması için, ocağın altını kısıp, et suyunu ve suyu ekleyin. Tuzunu ilave edin. Kaynamaya başladığında tereyağını ekleyin. Suyu çekene kadar pişirin. İftar için piavınız hazır, afiyet olsun.

KEDİDİLİ BİSKÜVİLİ KOLAY TİRAMİSU

Malzemeler

1 paket kedidili bisküvi

1 bardak su

1,5 yemek kaşığı granül kahve

1,5 yemek kaşığı toz şeker

Kreması için:

2 adet yumurta sarısı

3 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı buğday nişastası

1 kutu labne peynir

4 çorba kaşığı toz şeker

Üzeri için:

Kakao

Yapılışı

Öncelikle krema için, sütü tencereye boşaltın, yumurtaları ayrı bir yerde çırpın, karışıma ekleyin. Un, nişasta ve şekeri de ekleyin. Sürekli karıştırarak pişirin. Göz göz olunca altını kapatın. Kremayı başka bir kaba alın, karıştırarak soğutun. Daha sonra labneyi ekleyin ve krema kıvamına gelinceye kadar mikserle çırpın. Geniş bir kasenin içine ılık su, kahve ve şekeri ekleyin. Bu sosa kedidili bisküvilerini tek tek batırarak borcama dizin. Borcama dizdiğiniz kedidili bisküvilerin arasına hazırladığınız kremayı sürün. Bisküviler bitene kadar bu işlemi uygulayın. Zaten kullandığını borcama göre iki ya da üç kat olacaktır. En az 4 saat, buzdolabında bekletin. Ama bir gece buzdolabında bekletirseniz kıvamı ve lezzeti daha iyi olacaktır. En son üzerini kakao ile süsleyip, soğuk olacak servis edin. İftar için tatlınız, hazır afiyet olsun.



