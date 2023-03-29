Bugün iftarda ne pişirsem? 7. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 08:55

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 08:55

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 7. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 7. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI

Malzemeler

1 adet kemikli tavuk göğsü veya tavuk budu

5 su bardağı tavuk suyu

1 yemek kaşığı un

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Yarım su bardağı tel şehriye

Tuz, karabiber, pulbiber



Yapılışı

Öncelikle tencere üzerini geçecek şekilde tavuk etini biraz tuz ekleyerek haşlayın. Soğuduktan sonra etleri parçalara ayırın ve ayrı bir tabağa koyun. Çorbanızı yapacağınız tencereyi ocağa yerleştirin. Tencereye tereyağını alıp eritin, soğan ince ince doğrayıp kavurun, 1 yemek kaşığı salçayıda ekleyip kavurun. Üzerine un ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun. Daha sonra önceden ayırdığınız 5 bardak tavuk suyunu ilave edin. Tel şehriyeleri ilave edin. Tavuklarıda ekleyin. 10 dakika karıştırarak pişirin. Ardından tuz ve baharatları ekleyerek kapağını kapatın ve dinlenmeye bırakın. İftar için çorbanı hazır, afiyet olsun.

NARLI CEVİZLİ ROKA SALATASI

Malzemeler

2 demet roka

Ayıklanmış nar

10 adet ceviz içi

Beyaz peynir veya tulum peyniri

Yarım limon

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz



Yapılışı

Rokanın saplarını kesip, yıkayıp sirkeli suda bekletin. Tekrar yıkayıp suyunu iyice süzdürün. Salata kasesine elle koparıp doğrayın. Ceviz içlerini ufaltın. Nar tanelerini ekleyin. Peynirleri ekleyin. Salatanın sosu için, nar ekşisi, limon, tuz ve zeytinyağını karıştırıp salatanızın üzerine gezdirin. İftar için salatanız hazır, afiyet olsun.

PATLICAN KAPAMA

Malzemeler

300 gr kuşbaşı dana eti

6 adet patlıcan

2 adet patates

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

2 adet kapya biber

2 adet domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pulbiber, kekik



Kızartmak için:

Sıvıyağ

Üzeri için:

Maydanoz

Çeri domates

Yapılışı



Öncelikle etleri suyunu salıp tekrar çekene kadar yaklaşık 20 -25 dakika pişirin. Etlerin üzerine zeytinyağını ve ince ince doğradığınız soğanı ekleyin. Salçayı ekleyin. Biberleri de doğrayıp tencereye ilave edin. Yumuşayana kadar, yaklaşık 10 -15 dakika, tencerenin kapağını kapatıp, pişmeye bırakın. Tencereyi ocaktan alıp soğumasını bekleyin. Patlıcanları çizgili bir şekilde soyun ve boyuna şeritler halinde kesin. Tuzlu suda yarım saat kadar beklettikten sonra süzün ve iyice kurulayın. Patatesleri soyun ve halka halka doğrayın. Patatesleri kızgın yağda tam olarak pişirmeden hafifçe kızartıp, bir kenara alın. Yuvarlak bir fırın tepsisinin dibini yağlı kağıt ile kaplayın. Patlıcanları tepsinin kenarlarından dışarı sarkacak şekilde dizin. Patatesleri tepsinin ortasında yerleştirin. Hazırladığınız etli karışımı üstüne boşaltın. Domatesleri rendeleyin ve sıcak su ile karıştırıp sos haline getirin. İçine tuz, karabiber, pul biber ve kekik ilave edin ve sarımsakları içine rendeleyin, karıştırın. Sosu ortaya yani etlerin üstüne gezdirin ve kenarlardan sarkan patlıcanları etlerin üstüne doğru kapatın. Tepsiyi önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Kek çevirir gibi, servis tabağını üstüne kapatın ve dikkatli bir şekilde ters çevirin. Patlıcan kapamayı doğranmış maydanoz ve çeri domateslerle süsleyerek servis edebilirsiniz. İftar için ana yemeğiniz hazır, afiyet olsun.

BADEMLİ PİLAV

Malzemeler

1 çay bardağı çiğ badem

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Et suyu

Yapılışı

Öncelikle bademleri kabuklarının kolay soyulması için sıcak suda bekletin. Daha sonra bademlerin kabuklarını soyun. Pilav tenceresinde tereyağını ve zeytinyağını alın. Isınınca, bademleri pembeleşene kadar kavurun. Önceden ıslatıp, yıkanan pirinçleri ilave edin. Bir kaç dakika daha kavurun. Tuzu ve et suyunu ekleyin. Kısık ateşte pilav suyunu çekene kadar pişirin. Demlendikten sonra servise hazır. İftar için pilavınız hazır, afiyet olsun.

SÜTLÜ İRMİK HELVASI

Malzemeler

3 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1.5 su bardağı irmik

2.5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker



Yapılışı



Öncelikle şerbeti için süt ve toz şekeri bir tencerede kaynatıp, soğumasını bekleyin. Geniş bir pilav tenceresinde tereyağını eritin. İrmik ve dolmalık fıstıkları ekleyip rengi değişene kadar sık sık karıştırarak kavurun. İrmikler yanmaması için ocak kısık olmalı. Ilık olarak bekleyen sütlü şerbeti de ekleyip karıştırarak çektirin. Çektikten sonra ocaktan alıp 20-25 dakika demlenmeye bırakın. Antep fıstığı, ceviz veya tarçın ile süsleyip servis yapın. İftar için tatlınız hazır, afiyet olsun.



