Bugün iftarda ne pişirsem? 6. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 09:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 09:00

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 6. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 6. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

EZOGELİN ÇORBASI

Malzemeler



1 su bardağı kırmızı mercimek



2 yemek kaşığı bulgur



2 yemek kaşığı pirinç



1 adet soğan



1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ



4 su bardağı su



1 su bardağı et suyu



1 kaşığı kuru nane, pulbiber, karabiber, tuz, kimyon



Yapılışı



Öncelikle çorba tenceresine soğanları küçük küçük doğrayıp sıvı yağ ile kavurun. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Bulguru ve pirinci ve suyu ekleyip kaynatın. Kaynama noktasında iyice yıkanmış mercimeği ve et suyunu ekleyin. Mercimekler yumuşayıncaya kadar pişirin. İçine tuz, nane, pul biber, karabiber ve kimyonu ilave edip bir kaç dakika daha kaynatın. Bu aşamada kıvamını kontrol edip tercihinize göre sıcak su ekleyebilirsiniz. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.

PAZI KAVURMASI

Malzemeler



2 demet pazı



1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça



1 adet domates



1 yemek kaşığı tereyağı



2 yemek kaşığı sıvı yağ



Tuz, pulbiber, karabiber, kimyon



İsteğe göre yumurta



Yapılışı

Pazıları yıkandıktan sonra ince ince doğrayın. Tavaya sıvı yağını küp küp doğranmış soğanı kavurun. Salçayı ve rendelenmiş domatesi ekleyip kavurmaya devam edin. Pazıları ve tuzu ekleyin. Kısık ateşte 20-25 dakika suyunu salıp çekinceye kadar pişirin. Baharatları ilave edip karıştırın. İsteğe göre pişen pazının üstüne yumurta kırabilirsiniz. İftar için pazı kavurmanız hazır, afiyet olsun.

ETLİ KURU FASULYE

Malzemeler



3 su bardağı kuru fasulye



250 gr dana eti



2 yemek kaşığı salça



1 adet domates



2 adet orta boy soğan



Yarım çay bardağı sıvı yağ



1yemek kaşığı tereyağ



Sıcak su



Tuz, acı pulbiber



Yapılışı



Öncelikle kuru fasulyeleri bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp, haşlayın. Kuru fasulyeyi yapacağınız tencerede ilk olarak eti suyunu salıp çekene kadar pişirin. Pişen etin üzerine soğanları, sıvı yağı ekleyip, kavurun. Ardından salça ve domatesi ekleyip kavurmaya devam edin. Haşlanmış kuru fasulyeleri, tuzu, acı biberi ve tereyağını ilave edin. Fasulyelerin üzerini geçecek şekilde sıcak su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve ortalama 30 dakika pişirin. Fasulyelerin pişip pişmediğini kontrol edin. İftar için ana yemeğiniz hazır, afiyet olsun.

FİRİK PİLAVI

Malzemeler



1.5 su bardağı firik bulguru



1 su bardağı bulgur



1 adet soğan



1 adet kapya biber



3 yemek kaşığı zeytinyağı



1 yemek kaşığı biber salçası



5 su bardağı su



Tuz, pulbiber, karabiber



Yapılışı



Firik ve bulguru kuruyken birbirleriyle iyice karıştırın. Pilav tenceresine soğanı yağ ile birlikte doğrayıp kavurun. Biber salçasını ilave edip, soğanla iyice karışmasını sağlayın. Kapya biberi ekleyin. Firik ve bulgur karışımını, tuzu, baharatları ve sıcak suyu ekleyip, karıştırın. Yüksek ateşte kaynatın. Daha sonra kısık ateşe alarak pilav suyunu çekinceye kadar pişirin. İftar için pilavını hazır, afiyet olsun.

TAŞ KADAYIF

Malzemeler



1 su bardağı un



1 tatlı kaşığı kuru maya



1 su bardağı ılık su



1 tatlı kaşığı toz şeker



1 çay kaşığı tuz



1 su bardağı süt



1 çay kaşığı karbonat



İçi için:



1 su bardağı ince çekilmiş ceviz



1 tatlı kaşığı tarçın



2 yemek kaşığı toz şeker



Şerbeti için:



2 su bardağı toz şeker



1.5 su bardağı su



1 tatlı kaşığı limon suyu



Kızartmak için:

Sıvı yağ



Yapılışı



Hamur için; maya, ılık su, şeker ve tuzu bir kasede karıştırın. Maya kabarıp köpürünceye kadar yaklaşık 10 dakika bekletin. İrmik, un, süt ve karbonatı ilave edip 2-3 dakika çırparak karıştırın ve mayalanması için en az 45 dakika bekleyin. bir yapışmaz krep tavasında, mayalanan hamurdan krep yapar gibi yarım kepçe dökün. Hamuru küçük yuvarlak şekline getirin. Üzeri göz göz olup kabarmaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha pişirip fazla kurutmadan ocaktan alın (sadece bir tarafı kızaracak). Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. İç harcı için; ceviz, tarçın ve şekeri bir kasede karıştırın. Şerbeti için; toz şeker ve suyu bir tencereye alarak kaynatın. Limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Kızaran kadayıfın üst kısmına cevizli tarçınlı harçtan yerleştirin ve hamuru ikiye katlayın. Cevizli harç dışarı taşmayacak şekilde kenarlarını iyice bastırın. Hamurların hepsini bitirip yan yana tepsiye dizin. Sıvı yağ ile önlü arkalı kızartın. Üzerine soğuyan şerbetten gezdirin. Tatlımız hazır. Antep fıstığı veya cevizle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.









