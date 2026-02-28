Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.02.2026 10:00:00
Haber Merkezi
Bugün ne pişirsem? 10. Gün Ramazan iftar menüsü: Doyurucu lezzetlerle Ramazan akşamlarına renk katan sofra...

Ramazan’ın 10. gününde sofralar, hem hafif hem de doyurucu seçeneklerle zenginleşiyor. İşte sofralarınıza lezzet katacak 10. gün menüsü...

10. gün iftar menüsünde yer alan çorba, ana yemek, pilav, salata ve tatlı; dengeli beslenmeyi ve tat uyumunu bir araya getiriyor. Hem göze hem de damağa hitap eden bu menü, Ramazan akşamlarını daha lezzetli ve anlamlı kılıyor. İşte sofralarınızı şenlendirecek 10. gün menüsü...

Image

KREMALI KABAK ÇORBASI

Malzemeler:

2 adet orta boy kabak

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı su veya sebze suyu

1 çay bardağı süt

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Soğanı küçük küçük doğrayıp tereyağında kavurun. Küp doğranmış kabakları ekleyin ve birkaç dakika çevirin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Suyu ilave edip kabaklar yumuşayana kadar kaynatın. Blenderdan geçirip sütü ekleyin, tuz ve karabiberle tatlandırın. Sıcak servis edin.

Image

FIRINDA SEBZELİ HİNDİ BONFİLE

Malzemeler:

500 gr hindi bonfile

1 adet havuç

1 adet patlıcan

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kekik

Hazırlanışı:

Hindi bonfileyi zeytinyağı ve baharatlarla marine edin. Sebzeleri iri küpler halinde doğrayın. Hindi ve sebzeleri fırın kabına yerleştirin. 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Sıcak servis edin.

Image

MANTARLI PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

200 gr mantar

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

2 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Tereyağında doğranmış mantarları soteleyin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Yıkanmış pirinci ilave edin ve birkaç dakika çevirin. Sıcak su ve tuzu ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Karıştırıp sıcak servis edin.

Image

NARLI ROKA SALATASI

Malzemeler:

1 demet roka

1 adet nar

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

Hazırlanışı:

Rokayı yıkayıp iri parçalar halinde doğrayın. Narı ayıklayın ve rokayla karıştırın. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu ekleyip servis edin.

Image

SÜTLÜ KEK TATLISI

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 paket vanilin

Hazırlanışı:

Yumurtaları ve şekeri köpürene kadar çırpın. Un ve vanilini ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış fırın kabına dökün. Sütü üzerine döküp 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Ilık veya soğuk servis edin.

