Bugün ne pişirsem? 11. gün Ramazan iftar menüsü: Ramazan sofralarına hem Hafif hem lezzetli dokunuşlar!

11. gün iftar menüsünde yer alan çorba, ana yemek, pilav, salata ve tatlı; hem dengeli hem de göze ve damağa hitap eden bir deneyim sunuyor. Sofranızda farklı tatların uyumunu hissedeceğiniz bu menü, Ramazan akşamlarına renk ve lezzet katıyor. İşte sofralarınızı tatlandıracak 11. gün menüsü...

MANTAR ÇORBASI

Malzemeler:

200 gr kültür mantarı

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı su veya sebze suyu

1 çay bardağı süt

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Soğanı doğrayıp tereyağında kavurun. Doğranmış mantarları ekleyip birkaç dakika soteleyin. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Suyu ekleyip mantarlar yumuşayana kadar kaynatın. Blenderdan geçirip sütü ekleyin, tuz ve karabiberle tatlandırın. Sıcak servis edin.

FIRINDA SEBZELİ KUZU PİRZOLA

Malzemeler:

4 adet kuzu pirzola

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kekik

Hazırlanışı:

Kuzu pirzolaları baharat ve zeytinyağıyla marine edin. Sebzeleri küp şeklinde doğrayın. Pirzolaları ve sebzeleri fırın kabına dizin. 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Sıcak servis edin.

HAVUÇLU BULGUR PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet havuç (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı süt

Tuz

Hazırlanışı:

Tereyağında rendelenmiş havucu kavurun. Bulguru ekleyip birkaç dakika çevirin. Sıcak su, süt ve tuzu ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. 10 dakika dinlendirip karıştırın ve servis edin.

AVOKADOLU ROKA SALATASI

Malzemeler:

1 demet roka

1 adet olgun avokado

8-10 adet cherry domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz

Hazırlanışı:

Rokayı yıkayıp doğrayın. Avokadoyu küp şeklinde kesin, domatesleri ikiye bölün. Tüm malzemeyi karıştırın, zeytinyağı, limon ve tuz ekleyin. Hafifçe harmanlayıp servis edin.

SÜTLÜ İRMİK TATLISI

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

Üzeri için tarçın (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritin, irmiği ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Sütü ve şekeri ekleyip karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Vanilini ekleyin, kaselere paylaştırın. Soğuduktan sonra üzerine tarçın serpip servis edin.