Bugün ne pişirsem? 15. gün Ramazan iftar menüsü: Ramazan Sofralarına doyurucu lezzetler ve dengeli tatlar!

Ramazan ayında iftar sofraları sadece karın doyurmak için değil, aynı zamanda aileyle bir araya gelmenin en güzel anlarından biridir. Bu nedenle hazırlanan yemeklerin hem pratik hem de dengeli olması önem taşır. Hafif bir başlangıç, protein açısından zengin bir ana yemek, yanında tamamlayıcı bir pilav, ferahlatıcı bir salata ve tatlı bir dokunuşla iftar sofraları daha keyifli hale gelir. İşte sofralarınıza lezzet katacak 15. gün iftar menüsü...

YAYLA ÇORBASI

Malzemeler:

1 çay bardağı pirinç

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

6 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz

Hazırlanışı:

Pirinci yıkayıp suyla birlikte tencereye alın ve yumuşayana kadar haşlayın. Ayrı bir kapta yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın. Çorbadan bir kepçe alıp karışıma ekleyerek ılıtın. Karışımı tencereye ekleyip karıştırarak birkaç dakika kaynatın. Küçük bir tavada tereyağı ve naneyi kızdırıp çorbanın üzerine dökün. Sıcak servis edin.

FIRINDA PATATESLİ TAVUK KAPAMA

Malzemeler:

4 adet tavuk but

3 adet patates

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, kekik, karabiber

Hazırlanışı:

Patatesleri ve soğanı iri parçalar halinde doğrayın. Fırın tepsisine patates, soğan ve tavukları yerleştirin. Salça, zeytinyağı ve baharatları karıştırıp üzerine sürün. Yarım çay bardağı su ekleyin. 190 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

SEBZELİ KUSKUS PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı kuskus makarna

1 adet küçük havuç

1 adet kapya biber

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı sıcak su

Tuz

Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritin. Küçük doğranmış havuç ve biberleri kısa süre kavurun. Kuskusu ekleyip karıştırın. Sıcak su ve tuzu ekleyip kısık ateşte pişirin. Dinlendirdikten sonra servis edin.

YOĞURTLU KIRMIZI PANCAR SALATASI

Malzemeler:

2 adet haşlanmış kırmızı pancar

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Hazırlanışı:

Pancarları rendeleyin. Yoğurdu sarımsak ve tuzla karıştırın. Pancarları ekleyip harmanlayın. Üzerine zeytinyağı gezdirerek servis edin.

ELMALI KUP TATLISI

Malzemeler:

2 adet elma

2 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tarçın

1 paket bisküvi

1 su bardağı muhallebi (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Elmaları rendeleyip şeker ve tarçınla tavada pişirin. Bisküvileri ufalayın. Bardak veya kaselere önce bisküvi ardından elmalı karışım ekleyin. Üzerine muhallebi koyarak katlar oluşturun. Soğutarak servis edin.