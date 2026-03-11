Bugün ne pişirsem? 21. gün Ramazan iftar menüsü: Günün yorgunluğunu unutturan lezzetler!

Ramazan ayı boyunca her gün farklı lezzetler denemek iftar sofralarını daha keyifli hâle getirir. Gün boyu süren orucun ardından mideyi yormayacak bir başlangıç, doyurucu bir ana yemek ve hafif bir tatlı ile hazırlanan dengeli menüler iftar için ideal bir tercih olur. İşte sofralarınıza çeşit ve lezzet katacak 21. gün iftar menüsü...

KEREVİZLİ MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 küçük kereviz

1 adet havuç

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı su veya sebze suyu

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Soğanı doğrayıp tereyağında kavurun. Küp doğranmış kereviz ve havucu ekleyip birkaç dakika soteleyin. Yıkanmış mercimeği ve suyu ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar kaynatın. Blenderdan geçirip tuz ve karabiber ekleyerek servis edin.

FIRINDA SEBZELİ TAVUK BAGET

Malzemeler:

4 adet tavuk baget

2 adet patates

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

Hazırlanışı:

Patates ve havuçları dilimleyip fırın kabına yerleştirin. Tavuk bagetleri sebzelerin üzerine yerleştirin. Zeytinyağı ve baharatları tavukların üzerine sürün. 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

MANTARLI PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

6–7 adet mantar

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritip doğranmış mantarları kavurun. Yıkanmış pirinci ekleyip birkaç dakika karıştırın. Sıcak su ve tuzu ekleyip kısık ateşte pişirin. Dinlendirdikten sonra servis edin.

ZEYTİNYAĞLI LİMONLU MARUL SALATASI

Malzemeler:

1 adet marul

1 adet salatalık

1 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz

Hazırlanışı:

Marul ve sebzeleri doğrayın. Zeytinyağı, limon ve tuzu ekleyin. Karıştırarak servis tabağına alın.

İRMİKLİ SÜTLÜ TATLI

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı irmik

4 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

Üzeri için tarçın veya fındık

Hazırlanışı:

Süt, irmik ve şekeri tencereye alıp karıştırarak pişirin. Koyulaşınca vanilini ekleyin. Tatlıyı kaselere dökün. Soğuduktan sonra üzerine tarçın veya fındık serpip servis edin.