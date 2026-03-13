Bugün ne pişirsem? 23. gün Ramazan iftar menüsü: Ramazan sofraları için pratik ve doyurucu tarifler...

Ramazan ayında her gün farklı tariflerle sofraları zenginleştirmek iftar saatini daha keyifli hâle getirir. Dengeli bir menü hazırlamak için çorba, ana yemek, yardımcı lezzetler ve tatlıdan oluşan uyumlu tarifler tercih edilir. Hem pratik hem de doyurucu seçeneklerden oluşan bu menü, iftar sofralarınıza yeni bir lezzet alternatifi sunuyor. İşte sofralarınıza çeşit katacak 23. gün iftar menüsü...

SEBZELİ ŞEHRİYE ÇORBASI

Malzemeler:

1 çay bardağı arpa şehriye

1 adet havuç

1 adet kabak

1 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı su veya tavuk suyu

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Havuç ve kabağı küçük küpler halinde doğrayın. Tencerede tereyağını eritip sebzeleri birkaç dakika kavurun. Şehriyeyi ekleyip karıştırın. Suyunu ilave ederek şehriyeler yumuşayana kadar kaynatın. Tuz ve karabiber ekleyip sıcak servis edin.

TAS KEBABI

Malzemeler:

400 gr kuşbaşı dana eti

1 adet soğan

1 adet havuç

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Tencerede sıvı yağı ısıtıp doğranmış soğanı kavurun. Kuşbaşı eti ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Salça ve doğranmış havucu ekleyin. Sıcak suyu ilave edip etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Tuz ve karabiber ekleyerek servis edin.

DOMATESLİ PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

1 adet domates

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritip rendelenmiş domatesi ekleyin. Birkaç dakika pişirdikten sonra yıkanmış pirinci ekleyin. Sıcak su ve tuzu ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Dinlendirip servis edin.

YOĞURTLU SALATALIK MEZESİ

Malzemeler:

2 adet salatalık

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Hazırlanışı:

Salatalıkları rendeleyip fazla suyunu sıkın. Yoğurt ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. Tuz ve zeytinyağıyla karıştırın. Servis tabağına alıp soğuk olarak sunun.

PORTAKALLI SÜTLAÇ

Malzemeler:

1 litre süt

Yarım su bardağı pirinç

4 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı portakal kabuğu rendesi

Hazırlanışı:

Pirinci bir tencerede yumuşayana kadar haşlayın. Sütü ve şekeri ekleyip kaynatın. Portakal kabuğu rendesini ilave edin. Kaselere paylaştırıp soğuduktan sonra servis edin.