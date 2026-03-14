Bugün ne pişirsem? 24. gün Ramazan iftar menüsü: İftar sofraları için ilham veren lezzetler!

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken iftar sofralarında farklı tatlara yer vermek sofraları daha keyifli hâle getirir. Gün boyu süren orucun ardından hem mideyi yormayan hem de doyurucu bir menü tercih etmek önemlidir. Bu nedenle çorbayla başlayan, ana yemek ve yardımcı lezzetlerle devam eden ve tatlıyla tamamlanan dengeli menüler iftar için ideal bir seçim olur. İşte sofralarınıza çeşit katacak 24. gün iftar menüsü...

HAVUÇLU EZOGELİN ÇORBASI

Malzemeler:

1 çay bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı ince bulgur

1 adet havuç

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

5 su bardağı su

Tuz, pul biber, nane

Hazırlanışı:

Soğanı küçük doğrayıp tereyağında kavurun. Salçayı ekleyip birkaç dakika karıştırın. Rendelenmiş havuç, mercimek ve bulguru ekleyin. Suyunu ilave ederek kaynamaya bırakın. Tüm malzemeler yumuşayınca tuz ve baharat ekleyip sıcak servis edin.

FIRINDA SOSLU KÖFTE VE SEBZELER

Malzemeler:

400 gr kıyma

1 adet soğan

1 dilim bayat ekmek içi

2 adet patates

1 adet kabak

1 adet domates

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı su

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Kıyma, rendelenmiş soğan, ekmek içi, tuz ve karabiberi yoğurup köfte hazırlayın. Patates ve kabağı dilimleyin. Fırın kabına sebzeleri ve köfteleri yerleştirin. Salça ve suyu karıştırıp üzerine dökün. 180 derece fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

NOHUTLU BULGUR PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı pilavlık bulgur

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritin. Bulguru ekleyip birkaç dakika kavurun. Nohut, sıcak su ve tuzu ilave edin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Dinlendirip servis edin.

YOĞURTLU KÖZ PATLICAN SALATASI

Malzemeler:

2 adet patlıcan

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Hazırlanışı:

Patlıcanları közleyip kabuklarını soyun. Küçük küçük doğrayın. Yoğurt ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. Tuz ve zeytinyağıyla karıştırarak servis edin.

ELMALI MUHALLEBİ

Malzemeler:

1 litre süt

3 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 adet rendelenmiş elma

1 paket vanilin

Üzeri için tarçın

Hazırlanışı:

Süt, nişasta ve şekeri tencereye alıp karıştırarak pişirin. Koyulaşınca rendelenmiş elma ve vanilini ekleyin. Kaselere paylaştırın. Soğuduktan sonra üzerine tarçın serpip servis edin.