Bugün ne pişirsem? 27. gün Ramazan iftar menüsü: Ramazan sofralarına fark katan tatlar...

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken iftar sofralarında farklı ve lezzetli tariflere yer vermek sofraların keyfini artırır. Gün boyu süren orucun ardından mideyi yormayacak bir başlangıçla açılan sofralar, doyurucu ana yemekler ve hafif tatlılarla tamamlandığında dengeli bir menü ortaya çıkar. İşte sofralarınıza yeni lezzetler katacak 27. gün iftar menüsü...

KREMALI MANTAR ÇORBASI

Malzemeler:

200 gr mantar

1 adet küçük soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı su veya tavuk suyu

Yarım çay bardağı krema

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritip doğranmış soğanı kavurun. İnce dilimlenmiş mantarları ekleyip birkaç dakika soteleyin. Unu ekleyip karıştırarak kavurun. Suyu ilave ederek kaynamaya bırakın. Çorba koyulaşınca kremayı ekleyin ve tuz ile karabiberle tatlandırıp sıcak servis edin.

FIRINDA SEBZELİ KAŞARLI KÖFTE

Malzemeler:

400 gr kıyma

1 adet soğan

1 adet yumurta

1 çay bardağı galeta unu

1 adet patates

1 adet havuç

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu ve baharatları yoğurup köfte hazırlayın. Patates ve havucu dilimleyin. Fırın kabına sebzeleri yerleştirip köfteleri üzerine dizin. 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Üzerine kaşar peyniri serpip 5 dakika daha fırında tutun.

SEBZELİ KUSKUS PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı kuskus

1 adet havuç

Yarım su bardağı bezelye

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritip küçük doğranmış havucu kavurun. Bezelye ve kuskusu ekleyip karıştırın. Sıcak su ve tuzu ekleyin. Kısık ateşte kuskuslar yumuşayana kadar pişirin.

AVOKADOLU YEŞİL SALATA

Malzemeler:

1 adet avokado

1 adet salatalık

Birkaç yaprak marul

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz

Hazırlanışı:

Marul ve salatalığı doğrayın. Avokadoyu küp şeklinde kesin. Zeytinyağı, limon ve tuzla karıştırarak salatanın üzerine ekleyin. Hafifçe karıştırıp servis edin.

KARAMELLİ SÜTLÜ TATLI

Malzemeler:

1 litre süt

3 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

3 yemek kaşığı toz şeker (karamel için)

Hazırlanışı:

Süt, nişasta ve şekeri tencereye alıp karıştırarak pişirin. Koyulaşınca vanilini ekleyin. Ayrı bir tavada şekeri eritip karamel yapın. Kaselerin tabanına karamel döküp üzerine muhallebiyi ekleyin. Soğuduktan sonra servis edin.