Bursa gastronomi festivali kapılarını açıyor: Rota yeniden oluşturuluyor

Gastronominin kalbi bir kez daha Bursa’da atacak! Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali, 26-28 Eylül tarihleri arasında Merinos Parkı ve kentin farklı noktalarında kapılarını açıyor.

“Rota yeniden oluşturuluyor” temasıyla düzenlenen festival, üç gün boyunca şeflerden üreticilere, sanatçılardan gastronomi tutkunlarına kadar geniş bir kitleyi bir araya getirecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, festivalin sadece damakta değil, kültürde ve sanatta da iz bırakacağını vurguluyor. Festival kapsamında şehir genelinde “Geleneksel Bursa Mutfağı”, “Ovadan Denize Bursa” ve “Topraktan Tabağa Bursa” adlarıyla üç gastronomi rotası oluşturuldu. Bu rotalar, kaybolmaya yüz tutmuş lezzetleri gün yüzüne çıkaracak ve ziyaretçilere eşsiz bir tat yolculuğu sunacak.

Üç gün boyunca düzenlenecek etkinliklerde yerli ve yabancı şefler, Bursa’ya özgü ürünlerle sahnede lezzetlerini sergileyecek.

İnegöl Köftesi, Gedelek Turşusu, Tahinli Pide ve Cevizli Lokum gibi ikonik tatlar festival boyunca deneyimlenecek. Maria Ekmekcioğlu, Yunus Emre Akkor, Rafet İnce gibi ünlü şefler, Bursalı meslektaşlarıyla birlikte sahnede olacak.

Festival programı, paneller, söyleşiler, atölyeler, konserler ve film gösterimleriyle dopdolu. Kadının Gücü: Mutfağın Değişen Dengeleri, Gastronomi Diplomasisi, Tarımda Kaynak Kullanımı gibi oturumlar, gastronominin sosyo kültürel boyutuna ışık tutacak. Ayrıca, coğrafi işaretli ürünlerin geleceğinin tartışılacağı Coğrafi İşaretler Zirvesi ve uluslararası katılımlı Kardeş Sofralar etkinliği, festivale diplomatik ve kültürel bir boyut katacak.

Bursa’nın yerel lezzetlerini deneyimlemek isteyen ziyaretçiler için atölyeler ve tadım etkinlikleri de festivalin ayrılmaz bir parçası olacak. Kadın kooperatiflerinin aktif rol alacağı atölyelerde, geleneksel tatlar modern yorumlarla buluşacak.

Bursa gastronomi festivali, gastronomiyi sadece bir yemek deneyimi olmaktan çıkarıp kültür, sanat ve tasarımla harmanlayarak, şehrin ulusal ve uluslararası gastronomi sahnesindeki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.