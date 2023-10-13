Bursa’nın meşhur ‘Cantık’ pidesi nasıl yapılır?

Yayınlanma: 13.10.2023 - 09:38

Güncelleme: 13.10.2023 - 09:38

Tarihi Kayhan Çarşısı başta olmak üzere Bursa’nın birçok fırınlarından çıkan bu lezzet, yapılış tarzı ve sunum şekliyle Bursa’ya has bir pide çeşididir. Mayalanmış hamurun üzerine zengin içerikli kıyma, kuşbaşı şeklinde kesilmiş etin harcı veya kaşar peyniri konulur. Cantık normalde taş fırınların içinde pişirilerek servise hazır hale getirilir. Yani önemli püf noktası yüksek ateşte pişmesi… İşte; evde yapabileceğiniz cantık tarifi…

CANTIK PİDE

Malzemeler



Hamuru için



5 su bardağı un



2 su bardağı ılık su



1 paket instant maya



1 çay bardağı süt



1 yemek kaşığı silme tuz



1 tatlı kaşığı toz şeker



1 adet yumurta beyazı



Yarım çay bardağı sıvı yağ



Kıymalı harç için



300 gram kıyma



2 adet soğan



6 adet biber



1 adet kapya biber



Yarım demet maydanoz



2 adet domates



1 çay kaşığı kimyon



1 tatlı kaşığı karabiber



1 yemek kaşığı tereyağı



Yarım yemek kaşığı kekik



Hamur kenarları için



1 adet yumurta sarısı





Yapılışı



Öncelikle küçük bir kabın içerisine maya, ılık su, toz şeker ve sütü ekleyerek karıştırın. Karışımın üzerini kapatın ve mayanın aktifleşmesi için 5-10 dakika bekletin. Aynı kaba sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekleyin. Bütün sıvı malzemeleri karıştırın. Geniş bir kabın içerisine unu aktarın ve ortasını havuz şeklinde açın. Unun ortasına sıvı karışımı ekleyin. Hamuru iyice yoğurun. Üzerini streç filmle örtün ve 1 saat dinlendirin.



İç harcı için; bir kapta kıyma, soğan, yeşil biber, kırmızı biber, domates, tuz, karabiber ve kimyonu güzelce karıştırın. Kıymalı harç için gereken malzemeleri doğradıktan sonra bir kapta harmanlayın. Hamur mayalandığında portakal büyüklüğünde parçalar ayırın. Unlanmış mutfak tezgahında hamuru yuvarlayın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Hamurları birbirine yapışmayacak şekilde tepsiye dizin. Hamur bezelerini elinizle bastırarak açın. Kenarlarının yüksek kalmasına özen gösterin. Açtığınız hamurların ortasına kıymalı harç koyun. Fırçayla yumurta sarısını hamurun kenarlarına sürün. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında yaklaşık 15- 20 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra oda sıcaklığında dinlendirin ve servis edin. Afiyet olsun.







