Profiterol nasıl yapılır? Püf noktalarıyla profiterol tarifi…

Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:15

Güncelleme: 12.10.2023 - 10:15

Fransız mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan profiterol, bildiğiniz gibi eşsiz lezzetiyle ününü tüm dünyaya yaymış durumda. Profiterol yapılışı üç aşamadan oluşur. Öncelikle iç dolgu olan krema yapılır daha sonra profiterol hamuru ve çikolata sosu yapılarak servise hazır hale getirilir. Eğer profiterol tatlısını seviyorsanız evde mutlaka bu tarifi denemelisiniz. İşte profiterol tarifi…

PROFİTEROL

Malzemeler



Hamuru için



1 su bardağı un



1 su bardağı su



3 adet büyük yumurta



125 gram tereyağı



Kreması için



3 yemek kaşığı un



2.5 su bardağı süt



1 paket vanilya



1 adet yumurta



1.5 çay bardağı toz şeker



Çikolata sos için



1 kutu krema



220 gram bitter çikolata





Yapılışı



Profiterol kreması için; Sos tenceresine 1.5 çay bardağı toz şeker ve 2.5 su bardağı sütü ekleyin. Ardından 1 adet yumurta ve 3 yemek kaşığı unu ekleyerek orta ateşte pişirin. Koyulaşan profiterol kremasına, 1 paket vanilya ekleyin ve tekrar karıştırın. Profiterol kremasını ocaktan alarak oda sıcaklığında soğutun. Krema soğuduğunda sıkma poşetine alarak 1 saat buzdolabında dinlendirin.



Profiterol hamuru için; 125 gram tereyağını ve 1 su bardağı suyu tencerede kaynatın. Üzerine 1 su bardağı un ekleyerek topaklanmaması için karıştırın. Hamur toparlandığında ocaktan alın ve oda sıcaklığında yaklaşık 15 dakika dinlendirin. Hamura 3 adet yumurtayı tek tek ekleyerek yedirin. Hamur yumurtalarla tamamen özdeşleştiğinde, 15 dakika daha dinlendirin. Hamurdan 1 tatlı kaşığı kadar alarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Aralarında boşluk bırakın. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında profiterol hamurunu 40 dakika pişirin. Profiterol hamurları piştiğinde, 10 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Profiterol hamurunun alt kısımlarında bıçakla küçük delikler açın. Bu delikten, hazırladığınız profiterol kremasını sıkarak içini doldurun.



Çikolata sosu için; Bitter çikolatayı kırarak küçük parçalara ayırın. Küçük sos tenceresinde krema ve bitter çikolatayı eriyene kadar karıştırın. İçini doldurduğunuz profiterolleri üst üste dizin. Hazırladığınız çikolata sosunu profiterollerin üzerinde gezdirin. Afiyet olsun.











