Türkiye’de kurulan ekolojik (organik) pazarlar listesi…

Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:42

Güncelleme: 05.10.2023 - 11:51

Sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşma isteği ekolojik diğer adıyla organik ürünlere olan ilgiyi artırıyor. Zirai ilaç kalıntısı nedeniyle bir çok hastalığa yol açtığı bilinen sağlıksız gıdalar ve diğer tüketim mallarının olumsuz etkileri, ekolojik ürünlere olan talebi de yükseltiyor.

Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Bu üretim metodu ile üretilen ürünler de ekolojik (organik) ürün olarak adlandırılmaktadır. Özellikle yaşanan pandeminin ardından, Türkiye'de ekolojik ürünler daha fazla talep görmeye başladı. Bu talep ekolojik (organik) gıdanın yaygınlaşmasını beraberinde getirdi. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, yerel yönetimlerle ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak İstanbul, Kayseri, Kocaeli başta olmak üzere ülkenin değişik yerlerinde çok sayıda ekolojik pazarın kurulmasına destek sağlıyor. Peki; sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmamız için ekolojik (organik) pazarlar nerelerde kuruluyor? İşte; Türkiye’de kurulan organik pazarlar listesi…

TÜRKİYE’DE KURULAN ORGANİK PAZARLAR LİSTESİ…

1- ŞİŞLİ FERİKÖY %100 EKOLOJİK PAZARI: Ekolojik ürünlerle ilgili ilk pazar, Buğday Derneği'nin projesi olarak 2006 yılında kuruldu. Pazar; Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Şişli Belediyesi işbirliğinde, cumartesi günleri kuruluyor.



2- KARTAL %100 EKOLOJİK PAZARI: Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Kartal Belediyesi işbirliği ile pazar günleri, kuruluyor.



3- BAKIRKÖY %100 EKOLOJİK PAZARI: Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Bakırköy Belediyesi- Airport AVM işbirliği ile cuma günleri kuruluyor.

4- KADIKÖY ÖZGÜRLÜK PARKI ORGANİK PAZARI: Kadıköy Belediyesi tarafından kurulan pazar, Organik Yaşam Derneği’ninde desteğiyle ile çarşamba günleri kuruluyor.

5- BEYLİKDÜZÜ ORGANİK PAZARI: Beylikdüzü Belediyesi tarafından, Beylik pazar alanında, cumartesi günleri kuruluyor.



6- KÜÇÜKÇEKMECE ARENAPARK ORGANİK PAZARI: Küçükçekmece Belediyesi ve Arenapark AVM işbirliği ile pazar günleri kuruluyor.

7- İZMİT 41 BURDA %100 EKOLOJİK PAZARI: İzmit Belediyesi, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Saraybahçe Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş işbirliği ile cumartesi günleri kuruluyor.

8- KAYSERİ KOCASİNAN ERCİYESEVLER %100 EKOLOJİK PAZARI: Kocasinan Belediyesi, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği işbirliği ile sezonluk pazar olduğu için Ağustos-Kasım ayları arasında pazar günleri kuruluyor.

9-10-11: İZMİR EKOLOJİK PAZARLARI: Ekopazar İzmir, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği koordinatörlüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile devam ediyor. Ekolojik pazarlar; Karşıyaka, Balçova ve sezonluk olarak da Çeşme ilçelerinde açılmaktadır. Karşıyaka-Bostanlı’da cuma günleri, Balçova’da salı günleri kuruluyor. Çeşme’de sadece yaz döneminde sezonluk pazar olduğu için çarşamba günleri kuruluyor.

12- ÇUKUROVA ORGANİK ÜRÜN PAZARI: Çukurova Belediyesi, Çukurova Organik Tarım Derneği işbirliği ile cumartesi günü kuruluyor.



13- TEPEBAŞI BELEDİYESİ ORGANİK PAZARI: Eskişehir’in, Tepebaşı ilçesinde, Batıkent Belde Evi bahçesinde pazar günü kuruluyor.



14. KONYA MELİHŞAH ORGANİK PAZARI: Meram Belediyesi tarafından, Melihşah pazar alanında cumartesi günü kuruluyor.

15- BURHANİYE ORGANİK PAZARI: Balıkesir’in Burhaniye ilçeside, Burhaniye Belediyesi tarafından temmuz- ekim ayları arasında, pazartesi günü, merkez pazarında yani normal semt pazarının içinde özel bir alanda kuruluyor.



16-17- ÇANKAYA BELEDİYESİ ORGANİK PAZARLARI: İki pazarda Ankara’da Çankaya Belediyesi tarafından pazar günü kuruluyor. Ayrancı ve Çayyolu Ümitköy’de pazar yerinde…