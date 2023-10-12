Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:01

Güncelleme: 12.10.2023 - 11:01

Restoranlarda ve lokantalarda yediğiniz mor lahana turşusunu yapmaya ne dersiniz? Yapımı çok pratik, ihtiyacınız olan malzemeler sirke, limon, tuz, su ve mor lahana. İşte; Lokanta usulü mor lahana turşusu tarifi…

MOR LAHANA TURŞUSU

Malzemeler

1 adet kırmızı lahana

1 adet limon

1.5 çay bardağı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1su bardağı su

1çay kaşığı toz şeker



Yapılışı

Öncelikle mor lahanaları ince ince doğrayın ve bir kabın içerisine alın. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve limonu ilave edip güzelce ovun, ardından 30 dakika dinlendirin. Mor lahanaları cam bir kavanozlara aktarın. Ayrı bir kasenin içerisinde sirke, su ve şekeri karıştırın. Kavanozların içini suyla doldurup, kapağını sıkıca kapatın. Buzdolabında 2-3 gün dinlendirip, tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

MOR LAHANA TURŞUSUNUN PÜF NOKTASI

Dilerseniz turşunuzu 1 gece buzdolabında dinlendirip servis edebilirsiniz ama 2-3 gün beklemek daha da lezzetlenmesini sağlayacaktır.

Önemli olan püf noktası sirke ve suyu ölçülü kullanmak.

Turşunuzu mutlaka buzdolabında bekletin.

Turşunun hızlı olması için sirke kullanılır.