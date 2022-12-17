Caffe latte nedir, nasıl yapılır?

17 Aralık 2022 Cumartesi, 14:32

Latte, İtalyanca'da 'süt' anlamına gelir. Orijinal adı caffe latte'dir. En çok tercih edilen kahvelerden biri. Hem sıcak, hem de soğuğu oldukça popüler olan içecek, espresso bazlı bir kahvedir. Espresso ve süt ile hazırlanan latte, yumuşak içimlidir.

Tercihiniz sütlü kahve çeşitlerinden yanaysa işte size mutfağınızda hazırlayabileceğiniz caffe latte tarifi…

CAFFE LATTE NASIL YAPILIR?

Latte hem sıcak, hem de soğuk bir şekilde yapılır. Latte yapımında 1 tatlı kaşığı kahve (öğütülmüş), yarım fincan kaynar su, yarım fincan süt ve isteğe göre şeker kullanılır.

Sıcak içim latte

İlk önce sütü istediğiniz sıcaklıkta ısıtın. Mikser, süt çırpıcısı veya blenderla süt ve şekeri çırpın. Bu çırpma işlemine süt ve şeker tamamen köpürene kadar devam edin. Oluşan köpüklü sütü bir bardağa boşaltın. Başka bir bardakta kahve ve yarım bardak sıcak suyu karıştırarak kahvenin iyice suyun içinde erimesini sağlayın. Bu işlemlerin ardından köpüklü sütün içine yavaşça kahveli karışımı katın.

Not: Soğuk içim latte yapmak isterseniz; aynı tarifin içine buz küpleri ekleyebilirsiniz.

Püf noktası:

Latte yapımında kullandığınız kahve ne kadar kaliteliyse, kahvenizin tadı o kadar güzel olur. Kahvenizi hazırladıktan sonra sunum için karamel ve çikolata sosuda ekleyebilirsiniz.

LATTE ART NEDİR?

Latte’nin bu kadar popüler olmasında, latte artın etkisi de oldukça büyüktür. Latte art, kahveyi görselle desteklemek için ortaya çıkan bir sunum şeklidir. Süt kremasından yararlanılarak kahvenin üzerinde kalp, yaprak gibi minimal şekiller oluşturulur. Şekil vermek için kremalaşmış süt ve espresso kullanılır.