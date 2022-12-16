Kahvaltının vazgeçilmezi: Krep

16 Aralık 2022 Cuma, 10:37

Kahvaltı sofralarında sıkça yer edinen krep, kolay yapılışı nedeniyle en çok tercih edilen pratik ve lezzetli tarifler arasında. Sütlü ya da sütsüz olarak yapılmasının yanı sıra içine istediğiniz malzemeyi koyma lüksüne sahipsiniz. Maliyetinin de düşüklüğü ve az malzeme kullanmanız nedeniyle en çok merak edilen tarifler arasında. Yani tek bir tabakta kısa sürede farklı lezzetleri tadabilirsiniz.

KREP NASIL YAPILIR?

Malzemeler

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Öncelikle derin bir karıştırma kabına 2 su bardağı sütü alın. 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet yumurta ve 1 çay kaşığı tuzu da ekleyin. Üzerine 1 su bardağı unu ilave edip bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. 5 dakika dinlenmeye bırakın. Bir yandan krep tavanızı ısıtın. Hazırladığınız krep harcından küçük bir kepçe doldurun. Hamuru yağladığınız kızgın tavaya dökün. Hafifçe sallayarak hamurun ince bir şekilde tabanına yayılmasını sağlayın. Krepleri, orta ateşte göz göz olup, renk alana kadar arkalı önlü kızartın. Aralarda teflon tavayı yağlayarak, krep hamuru bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Sıcak veya ılık olarak servis yapın. Afiyet olsun.

Püf noktası:

Krep hamurunu hazırladıktan sonra pürüzsüz bir kıvam alması için süzgeçten geçirin. Hamuru en az 5 dakika kadar beklettikten sonra kullanın. Krep hamurunun akışkan bir harç olmalıdır. Tavayı ısıtırken muhakkak fırça yardımıyla hafifçe yağ sürün. Ayçiçek yağı kullanın. Tava iyice ısındıktan sonra kısık ateşte devam edin. İkinci hazırlanan krebin her zaman ilkinden daha iyi olduğunu göreceksiniz.