Çay demlenene kadar hazır... Enfes sütlü irmik tatlısı!
Sadece 4 malzeme ile çay demlenene kadar hazırlamanın mümkün olduğu bu irmik tatlısı tatlı krizlerinde kurtarıcı olmaya aday...
Sadece 4 ana malzeme ile hazırlanabilen, hafif ve lezzetli bir sütlü tatlı olan irmik tatlısı kısa sürede hazırlanabilir... İşte ani tatlı krizlerine harika bir çözüm!
MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı irmik
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin
Üzeri İçin:
Tarçın
Hindistan cevizi
Antep fıstığı
Hazırlanışı
Tencereye sütü alın ve üzerine irmik ile şekeri ekleyin.
Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Kıvam aldığında ocaktan alın.
Vanilini ekleyip güzelce karıştırın.
Tatlıyı hafif ıslatılmış bir borcama veya kaselere dökün.
Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına alın ve en az 1 saat dinlendirin.
Üzerini tarçın, Hindistan cevizi veya fıstık ile süsleyerek servis edin.
Püf Noktası: Daha yoğun bir kıvam isterseniz 1.5 su bardağı irmik kullanabilirsiniz.
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