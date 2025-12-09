Çay saatlerine çok yakışan kıtır kıtır lezzet: Tahinli susamlı kurabiye tarifi

Tahinli susamlı kurabiye! Hem ekonomik hem de çok pratik olan bu kurabiyeler, uzun süre tazeliğini korumasıyla da tercih sebebi oluyor. İçindeki tahin sayesinde yoğun bir lezzet sunan, dışı susamla kaplı kıtır kıtır bu kurabiyeler, özellikle geleneksel tatları sevenler için vazgeçilmez. Peki, çay saatlerine çok yakışan bu kıtır kıtır lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis tahinli susamlı kurabiye tarifi...

TAHİNLİ SUSAMLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı tahin

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (akı üzeri için, sarısı hamura)

2,5 – 3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Üzeri için:

Susam

TAHİNLİ SUSAMLI KURABİYE YAPILIŞI

Bir karıştırma kabına tahin, toz şeker, sıvı yağ ve yumurta sarısını ekleyin.

Şeker eriyene kadar karıştırın.

Unu kontrollü ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Kabartma tozu ve vanilini de ekleyerek yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Kurabiyeleri önce yumurta akına, ardından bol susama batırın.

Fırın tepsisine yağlı kâğıt serin ve kurabiyeleri aralıklı dizin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 18–20 dakika pişirin.

Fırından çıkınca dağılmaması için biraz soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!