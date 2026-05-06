Çay saatlerine damga vuran lezzet: Kremalı ıslak kek tarifi

6.05.2026 20:52:00
Haber Merkezi
Yoğun çikolata sosu ve üzerindeki yumuşacık kremasıyla tatlı krizlerine anında çözüm olan kremalı ıslak kek, çay saatlerinin yıldızı olmaya aday. İşte enfes tadıyla kremalı ıslak kek tarifi...

Kek tarifleri arasında en sevilenlerden biri olan ıslak kek, bu kez kremalı dokunuşla bambaşka bir boyuta taşınıyor. İçine çektiği bol sos sayesinde nemli ve yoğun bir kıvam kazanan kek, üzerindeki hafif kremasıyla dengeli bir lezzet sunar. Misafir sofralarından çay saatine kadar her anınıza eşlik edecek bu tarif, hem pratik hem de garanti lezzet sunar. İşte enfes tadıyla kremalı ıslak kek tarifi...

KREMALI ISLAK KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek İçin:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1,5 su bardağı un

Sosu İçin:

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

1/2 su bardağı şeker

1/4 su bardağı sıvı yağ

Kreması İçin:

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Kremalı ıslak kek yapılışı

  • Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.
  • Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.
  • Kakao, un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin.
  • Homojen bir kek harcı elde edin.
  • Yağlanmış kalıba dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Sos için:

Süt, kakao, şeker ve sıvı yağı karıştırarak hafif ısıtın (kaynatmayın).

Birleştirme:

  • Fırından çıkan sıcak kekin üzerine kürdanla delikler açın.
  • Sosu kekin üzerine gezdirin ve iyice çekmesini sağlayın.

Krema için:

  • Krem şanti ve sütü çırpın.
  • 1Soğuyan kekin üzerine kremayı yayın.
  • Dilerseniz üzerine kakao veya çikolata parçaları serpin.
  • Afiyet olsun!
