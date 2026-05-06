Pancarın en lezzetli hali: Pratik pancarlı humus tarifi

Klasik humusa farklı bir dokunuş katmak isteyenler için pancarlı humus son yılların en popüler tariflerinden biri haline geldi. Haşlanmış pancarın verdiği canlı renk ve hafif tatlı aroma, nohut ve tahinle birleşerek dengeli bir lezzet sunuyor. Sağlıklı atıştırmalık arayanlar ya da sofralarına şık bir meze eklemek isteyenler için ideal bir seçenek.

MALZEMELER

2 adet orta boy pancar (haşlanmış)

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı tahin

1 diş sarımsak

1 adet limonun suyu

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı kimyon

Tuz (isteğe göre)

Üzeri için: zeytinyağı, susam veya ceviz

YAPILIŞI

Haşlanmış pancarları küçük parçalar halinde doğrayın. Nohut, pancar, tahin, sarımsak ve limon suyunu mutfak robotuna alın. Karışım pürüzsüz hale gelene kadar çekin. Ardından zeytinyağı, kimyon ve tuzu ekleyerek tekrar karıştırın. Kıvamı koyu gelirse az miktarda su ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız pancarlı humusu servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirip susam veya cevizle süsleyerek servis edin.