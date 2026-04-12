Çay saatlerine özel Selanik böreği tarifi

Balkan mutfağının sevilen tariflerinden Selanik böreği, incecik yufkaların nefis iç harçla buluşmasıyla hazırlanır. Özellikle çıtır dokusu ve kat kat yapısıyla öne çıkan bu börek, hem pratik hem de doyurucu bir alternatiftir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, misafir sofralarında da şık bir seçenek sunar.

MALZEMELER

3 adet yufka

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 adet yumurta

İç harcı için:

200 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

YAPILIŞ

Süt, zeytinyağı ve yumurtayı bir kapta çırpın.

Yufkalardan birini tezgaha serin ve hazırladığınız sostan üzerine sürün.

Üzerine ikinci yufkayı koyup tekrar soslayın.

Peynir ve doğranmış maydanozu serpiştirin.

Yufkayı rulo şeklinde sarın ve kendi etrafında dolayarak tepsiye yerleştirin.

Üzerine kalan sostan sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Ilındıktan sonra dilimleyerek servis edin.