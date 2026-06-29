Bir dilimi asla yetmeyen geleneksel lezzet: Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi

Börek kültürünün en özel örneklerinden biri olan Selanik usulü ıspanaklı börek, ince açılan hamuru ve zengin iç harcıyla klasik börek tariflerinden ayrılıyor. Selanik mutfağından günümüze ulaşan bu özel tarif; ıspanak, soğan, lor peyniri ve baharatların uyumuyla ortaya çıkan eşsiz aromasıyla sofralarda fark yaratıyor. İşte enfes tadıyla Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi...
SELANİK USULÜ ISPANAKLI BÖREK TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
3 su bardağı un
1 su bardağı su
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
İç harcı için:
500 gram ıspanak
1 adet kuru soğan
5 yemek kaşığı zeytinyağı
150 gram kaşar loru
1 adet yumurta
1 tutam tuz
1 tutam muskat cevizi rendesi
1 tutam karabiber
Pişirmek için:
100 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Üzeri için:
1 çay kaşığı susam
1 çay kaşığı çörek otu
SELANİK USULÜ ISPANAKLI BÖREK YAPILIŞI
Öncelikle böreğin hamuru için unu geniş bir kaba alın.
Ortasını açarak su, zeytinyağı ve tuzu ekleyin.
Ele yapışmayan, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hazırladığınız hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
Bu sırada iç harcı hazırlamak için ıspanakları temizleyip iri parçalar halinde doğrayın.
Tavaya zeytinyağını alın ve küçük doğranmış soğanları yumuşayana kadar kavurun.
Ispanakları da tavaya ekleyerek suyunu çekene kadar birkaç dakika pişirin.
Hazırladığınız harcı soğumaya bırakın.
Dinlenen hamuru 6 eşit bezeye ayırın.
Her bezeyi un ve oklava yardımıyla ince şekilde açın.
Soğuyan ıspanaklı harca lor peyniri, yumurta, karabiber ve muskat rendesini ekleyerek karıştırın.
Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağı karıştırın.
Tepsiyi yağladıktan sonra ilk yufkayı yerleştirin ve üzerine yağ karışımından sürün.
Diğer yufkaları da aynı şekilde dizin.
İç harcı yufkaların üzerine yayın ve kenarlardan taşan hamurları üzerine kapatın.
Son yufkayı yerleştirdikten sonra üzerine yağ sürün, susam ve çörek otu serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan böreği 15-20 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!