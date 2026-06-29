Bir dilimi asla yetmeyen geleneksel lezzet: Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi

Börek kültürünün en özel örneklerinden biri olan Selanik usulü ıspanaklı börek, ince açılan hamuru ve zengin iç harcıyla klasik börek tariflerinden ayrılıyor. Selanik mutfağından günümüze ulaşan bu özel tarif; ıspanak, soğan, lor peyniri ve baharatların uyumuyla ortaya çıkan eşsiz aromasıyla sofralarda fark yaratıyor. İşte enfes tadıyla Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi...