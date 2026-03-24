Çay saatlerini şölene çeviren lezzet: Kuru üzümlü tarçınlı çörek tarifi

Evde yapılan çöreklerin yeri her zaman ayrıdır. Özellikle tarçın ve üzüm gibi klasik lezzetlerin birleşimi, mutfağınızı adeta bir pastane gibi kokutur. Tarçınlı üzümlü çörek, yumuşak dokusu ve hafif tatlı aromasıyla kahvaltıdan çay saatine kadar her ana eşlik edebilecek bir tariftir. İşte, enfes aromasıyla kuru üzümlü tarçınlı çörek tarifi...

KURU ÜZÜMLÜ TARÇINLI ÇÖREK TARİFİ

Malzemeler

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket instant maya

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı kuru üzüm

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı süt

Kuru üzümlü tarçınlı çörek yapılışı

Ilık süt, şeker ve mayayı bir kapta karıştırarak birkaç dakika bekletin.

Üzerine yumurta, sıvı yağ ve tuzu ekleyin.

Kontrollü şekilde un ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamura tarçın ve kuru üzümü ekleyip tekrar yoğurun.

Hamura istediğiniz şekli verip yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp 15 dakika tepsi mayası için bekletin.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan çöreği biraz dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!