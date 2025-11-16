Çay saatlerinin aranan lezzeti: Tahinli pide tarifi

Kıtır kıvamlı hamuru, içini ısıtan hafif tatlı tadı ve mis gibi tahin kokusuyla tahinli pide, Anadolu’nun en sevilen hamur işlerinden biri olarak bilinir. Özellikle kış aylarında sıcak çayın yanına harika eşlik eden bu lezzet, son zamanlarda evde kolayca uygulanabilir tariflerle daha da popüler hale geldi. Peki, bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle tahinli pide tarifi...

TAHİNLİ PİDE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

1 paket instant maya

3 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

1 su bardağı tahin

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam

TAHİNLİ PİDE YAPILIŞI

Geniş bir yoğurma kabına ılık süt, ılık su, maya ve şekeri ekleyip karıştırın.

Maya 2–3 dakika çözüldükten sonra sıvı yağ ve tuzu ilave edin.

Yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru streçleyip 1 saat mayalandırın.

Tahin, toz şeker ve sıvı yağı bir kapta karıştırarak akışkan kıvamlı bir harç elde edin.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alın.

Hafif unlanmış tezgahta ince uzun pide şeklinde açın.

Açtığınız hamurun üzerine tahinli karışımı fırça yardımıyla sürün.

Üzerinden hafifçe geçerek tahinin hamura işlemesini sağlayın.

Pideleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Kenarlarına yumurta sarısı sürüp susam serpin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 15–18 dakika kontrollü şekilde pişirin.

Fırından çıkan sıcacık pideleri birkaç dakika dinlendirin.

Sıcak veya ılık şekilde servis edin.

Afiyet olsun!