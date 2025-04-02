Çay saatlerinin kurtarıcısı: Hardallı yoğurtlu patates salatası tarifi

Klasik patates salatasına farklı bir dokunuş! Hardal ve yoğurt ile hazırlanan bu lezzetli tarif, çay saatlerinize ve sofralarınıza ferah bir tat katacak.

Çay saatlerinin kurtarıcısı: Hardallı yoğurtlu patates salatası tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 17:37

Patates salatası her sofraya yakışan, yapımı kolay ve doyurucu bir lezzet. Ancak klasik tariflerden sıkıldıysanız, hardal ve yoğurt ile hazırlanan bu versiyonu mutlaka denemelisiniz! Mayonez kullanmadan yapılan bu hafif ve lezzetli patates salatası, hem çay saatlerinde hem de ana yemeklerin yanında mükemmel bir eşlikçi olacak.

MALZEMELER

  • 4 adet orta boy patates
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)
  • Yarım limonun suyu
  • Tuz, karabiber
  • 3-4 dal taze soğan veya dereotu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

Bir kasede yoğurt, hardal, zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın.

Haşlanmış patatesleri bu karışıma ekleyin ve iyice harmanlayın.

Üzerine ince doğranmış taze soğan veya dereotu serperek servis edin.


Etiketler: #patates salatası #Hardallı yoğurtlu patates salatası tarifi

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