Taşeli yöresinden geleneksel lezzet: Batırık tarifi
Batırık, özellikle Akdeniz bölgesinde sıkça yapılan, tahin ve ince bulgurla hazırlanan enfes bir lezzettir. Peki, Taşeli yöresinden gelen bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle batırık tarifi...
Batırık, özellikle Akdeniz Bölgesi'nde sevilen ve sıkça yapılan, tahinle lezzetlendirilen özel bir bulgur yemeğidir. Hem ana yemek olarak tüketilebilen hem de hafif bir öğün alternatifi sunan batırık, bol yeşillik ve baharatlarla harmanlanarak hazırlanır. Peki, Taşeli yöresinden gelen bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle batırık tarifi...
BATIRIK TARİFİ
Malzemeler:
2 su bardağı ince bulgur
1 su bardağı tahin
1 yemek kaşığı domates salçası
1 adet küçük boy kuru soğan
Yarım demet maydanoz
2 adet yeşil biber
Yarım demet taze nane
5-6 dal taze soğan
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım adet limonun suyu
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
5 su bardağı soğuk su
1 çay bardağı soğuk su
5 yaprak marul
1 çay kaşığı tuz
1 çay bardağı domates kurusu
BATIRIK YAPILIŞI
Bir kaseye aldığınız domates kurusunun üzerine sıcak su ekleyin ve yaklaşık 10 dakika bekleterek yumuşamasını sağlayın.
Bulguru geniş bir tepsiye alın.
Yumuşamış domates kurusunu süzüp bulgura ekleyin.
Üzerine domates salçasını ilave edin ve iyice yoğurmaya başlayın.
Daha sonra ince doğranmış kuru soğan, maydanoz, yeşil biber ve taze soğanı ekleyerek yoğurmaya devam edin.
Karışıma tahini, pul biberi, kimyonu ve limon suyunu ekleyerek yoğurma işlemini sürdürün.
Karışım kıvam aldığında, ellerinizi hafif ıslatarak küçük köfteler şeklinde yuvarlayın.
Batırığın bir kısmını kaseye alın ve üzerine soğuk su ekleyerek karıştırıp sos kıvamına getirin.
Hazırladığınız batırığı asma yaprağı ya da marulla servis edin.
Yanında limon dilimleriyle sunabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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