Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Patatesli gül böreği tarifi

Türk mutfağında börek çeşitleri her zaman sofraların en sevilen lezzetlerinden biri olmuştur. Bu çeşitler içinde Patatesli Gül Böreği, hem görüntüsü hem de yumuşak iç dokusuyla özel bir yere sahiptir. Anadolu’nun pek çok bölgesinde yapılan bu börek, yufkanın içine yerleştirilen patatesli iç harcın rulo yapılması ve daha sonra kendi etrafında döndürülerek gül formu verilmesiyle hazırlanır.
PATATESLİ GÜL BÖREĞİ TARİFİ
MALZEMELER
Börek için:
- 3 adet yufka
- 4 adet orta boy patates
- 1 adet kuru soğan
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
- 1 tutam maydanoz (opsiyonel)
- Sos (yufkayı yumuşatmak için):
- 1 çay bardağı süt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta (sarısı üzeri için ayrılabilir)
Üzeri için:
- Yumurta sarısı
- Susam veya çörek otu
YAPILIŞI
- Patatesleri haşlayın, soyduktan sonra bir kapta ezin.
- Soğanı küçük küpler hâlinde doğrayıp sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun.
- Ezilmiş patatesi tavaya ekleyin; tuz, karabiber, pul biber ve kimyon ile tatlandırın.
- İsteğe göre ince kıyılmış maydanozu da ekleyip iç harcı ocaktan alın.
- Sos için süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın.
- Bir yufkayı tezgâha serin ve sosun bir kısmını fırça yardımıyla üzerine sürün.
- Yufkayı dört eşit üçgen parçaya kesin.
- Üçgen parçanın geniş kısmına patatesli içten koyun.
- Geniş kenardan ince uca doğru rulo hâlinde sarın.
- Oluşan ruloyu kendi etrafında dolandırarak gül şekli verin.
- Tüm yufkaları aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.
- Üzerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25–30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
- Ilık veya sıcak servis edin.