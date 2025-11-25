Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Patatesli gül böreği tarifi

Türk mutfağında börek çeşitleri her zaman sofraların en sevilen lezzetlerinden biri olmuştur. Bu çeşitler içinde Patatesli Gül Böreği, hem görüntüsü hem de yumuşak iç dokusuyla özel bir yere sahiptir. Anadolu’nun pek çok bölgesinde yapılan bu börek, yufkanın içine yerleştirilen patatesli iç harcın rulo yapılması ve daha sonra kendi etrafında döndürülerek gül formu verilmesiyle hazırlanır.

PATATESLİ GÜL BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

Börek için:

3 adet yufka

4 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

1 tutam maydanoz (opsiyonel)

Sos (yufkayı yumuşatmak için):

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üzeri için ayrılabilir)

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

YAPILIŞI