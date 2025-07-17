Çay saatlerinin yeni favorisi: Havuç topları tarifi

Hem hafif hem de tatlı bir atıştırmalık arıyorsanız, havuç topları tam size göre! Az malzemeyle hazırlanan bu nefis tarif; yumuşacık dokusu, ceviz ve tarçının aromasıyla hem büyüklerin hem de çocukların favorisi oluyor. İşte evde kolayca yapabileceğiniz havuç topları tarifi...
MALZEMELER
- 3 adet orta boy havuç
- 1 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı ince çekilmiş bisküvi (petibör veya yulaflı)
- Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- Hindistan cevizi (bulamak için)
YAPILIŞI
Havuçları rendeleyin: Orta boy bir tavaya alın, üzerine şekeri ekleyin.
Kısık ateşte pişirin: Havuçlar suyunu salıp çekene kadar ara ara karıştırarak yaklaşık 10 dakika pişirin.
Karıştırın: Ocaktan aldıktan sonra içine bisküvi, ceviz ve tarçını ekleyip karıştırın.
Şekil verin: Ilıyan karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Bulayın: Hazırladığınız topları hindistan cevizine bulayın.
Servis: Buzdolabında yarım saat dinlendirdikten sonra çay veya kahve yanında servis edin.