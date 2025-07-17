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Çay saatlerinin yeni favorisi: Havuç topları tarifi

Çay saatlerinin yeni favorisi: Havuç topları tarifi

17.07.2025 14:24:00
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Haber Merkezi
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Çay saatlerinin yeni favorisi: Havuç topları tarifi

Hem hafif, hem pratik, hem de lezzet dolu: Havuç topları, tatlı krizlerini sağlıklı ve nefis bir şekilde karşılamak isteyenlerin favorisi olmaya aday!

Hem hafif hem de tatlı bir atıştırmalık arıyorsanız, havuç topları tam size göre! Az malzemeyle hazırlanan bu nefis tarif; yumuşacık dokusu, ceviz ve tarçının aromasıyla hem büyüklerin hem de çocukların favorisi oluyor. İşte evde kolayca yapabileceğiniz havuç topları tarifi...

MALZEMELER

  • 3 adet orta boy havuç
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1,5 su bardağı ince çekilmiş bisküvi (petibör veya yulaflı)
  • Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • Hindistan cevizi (bulamak için)

YAPILIŞI

Havuçları rendeleyin: Orta boy bir tavaya alın, üzerine şekeri ekleyin.

Kısık ateşte pişirin: Havuçlar suyunu salıp çekene kadar ara ara karıştırarak yaklaşık 10 dakika pişirin.

Karıştırın: Ocaktan aldıktan sonra içine bisküvi, ceviz ve tarçını ekleyip karıştırın.

Şekil verin: Ilıyan karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Bulayın: Hazırladığınız topları hindistan cevizine bulayın.

Servis: Buzdolabında yarım saat dinlendirdikten sonra çay veya kahve yanında servis edin.

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