Çayın yanına çok yakışan lokmalık lezzet: İrmikli lokum tarifi

Yayınlanma: 15.09.2024 - 21:27

Güncelleme: 15.09.2024 - 21:27

İrmikli lokum, Türk mutfağının sevilen ve hafif tatlılarından biridir. Özellikle çay saatlerinde ya da özel günlerde misafirlere sunabileceğiniz bu tatlı, hem lezzetli hem de yapımı oldukça pratiktir. İrmik, süt ve çeşitli malzemelerin birleşimiyle elde edilen irmikli lokum, yumuşak dokusu ve tatlılığı ile damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. Peki, çayın yanına çok yakışan bu lokmalık lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis irmikli lokum tarifi...

İRMİKLİ LOKUM TARİFİ

Malzemeler

8 yemek kaşığı irmik

1,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı süt

5 yemek kaşığı süt tozu

Servisi için:

1 su bardağı rendelenmiş Hindistancevizi ya da tozu

1 tatlı kaşığı toz tarçın

30 adet fındık ya da badem

İRMİKLİ LOKUM YAPILIŞI

Bir tencereye 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı sütü ekleyin.

Orta ateşte, karışım kaynayana kadar sürekli karıştırın.

Karışım kaynadıktan sonra ocaktan alın ve soğuması için bir kenarda bekletin.

Soğuyan karışıma 1 paket süt tozunu ekleyin.

Karışımı bir mikserle 1-2 dakika boyunca iyice çırparak homojen bir kıvam elde edin.

Karışımı tencerenin kapağını kapatarak buzdolabına yerleştirin.

Burada yaklaşık iki saat boyunca soğumaya bırakın.

Bir kaseye su koyun ve ellerinizi sık sık ıslatarak soğuyan muhallebiden ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Bu parçaları avucunuzun içinde yuvarlayarak top haline getirin.

İki ayrı tabağa rendelenmiş Hindistancevizini koyun.

Bir tabağa tarçın ekleyip karıştırın.

İrmik toplarının yarısını sadece Hindistancevizine bulayın.

Kalan yarısını ise Hindistancevizi ve tarçın karışımına bulayın.

Hazırladığınız topları servis tabağına alın.

Her bir topun ortasına birer fındık veya badem yerleştirin ve hafifçe bastırarak lokum şeklini verin.

Afiyet olsun!