Balkan mutfağından gelen enfes atıştırmalık: Prensesa tarifi
Prensesa, kısa sürede hazırlanan, pratik ve lezzetli bir atıştırmalık olarak öne çıkar. Ekşi maya ekmeğinin üzerine serilen kıymalı, yumurtalı ve peynirli harç, fırında pişerken mükemmel bir tat profili oluşturur.
Bu tarif, hem kahvaltı sofralarına hem de hafif akşam yemeklerine harika bir alternatif sunar. Hem göz zevkinizi hem de damak tadınızı tatmin edecek bu prensesa tarifi, mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hale getirecektir. Peki, Balkan mutfağından gelen bu enfes atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, prensesa tarifi...
PRENSESA TARİFİ
Malzemeler
4 dilim ekmek
Prensesa tarifi iç harcı için:
150 gram dana kıyma
2 adet yumurta
1 su bardağı kaşar peyniri
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 tutam kimyon
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Prensesa tarifi servis için:
1 adet domates
1 adet salatalık
PRENSESA YAPILIŞI
Bir kasede, kıyma, yumurta, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve baharatları iyice karıştırın.
Ekmek dilimlerini yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
Hazırladığınız harcı ekmeklerin üzerine ince bir katman halinde eşit şekilde sürün ve üzerine bastırarak yayılmasını sağlayın.
Önceden ısıtılmış 200 derece sıcak fırında, prensesaları 15-20 dakika boyunca, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan prensesaları sıcak olarak domates ve salatalıkla birlikte servis edin.
Afiyet olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- NATO'dan dünyayı ayağa kaldıracak açıklama!
- Narin'in yengesi adliyeye sevk edildi
- Şirket sahibinden açıklama geldi
- Annenin adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı!
- Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet’i yanlış okudu
- 'Gerizekalıya anlatır gibi anlatalım..!'
- Ağır küfür ve hakaretler savurdu
- Profesör fıçı içerisinde ölü bulundu
- Canlı yayında açıkça söyledi!
- İhbar kılıfıyla atmışlar!