Balkan mutfağından gelen enfes atıştırmalık: Prensesa tarifi

Bu tarif, hem kahvaltı sofralarına hem de hafif akşam yemeklerine harika bir alternatif sunar. Hem göz zevkinizi hem de damak tadınızı tatmin edecek bu prensesa tarifi, mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hale getirecektir. Peki, Balkan mutfağından gelen bu enfes atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, prensesa tarifi...