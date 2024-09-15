Fransız usulü ekler tarifi

Yayınlanma: 15.09.2024 - 10:54

Güncelleme: 15.09.2024 - 10:54

Adını Fransızca’da "yıldırım" anlamına gelen "éclair" kelimesinden alan bu tatlı, tadına bakanların adeta bir anda büyülenmesini simgeliyor. Hafif hamuru, pürüzsüz kreması ve çikolata sosu ile hem göze hem de damaklara hitap eden ekler, kahve yanında ya da özel günlerde servis etmek için mükemmel bir seçenek.

Malzemeler

Hamur (Pate a Choux) için:

1 su bardağı su

100 gram tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı un

4 adet yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

Krema Dolgusu için:

2 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı un

3 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

100 gram tereyağı

Çikolata Sosu için:

200 gram bitter çikolata

100 ml krema

Hazırlanışı

Hamuru Hazırlayın: Orta boy bir tencerede suyu, tereyağını, tuzu ve şekeri kaynatın. Kaynadıktan sonra unu ekleyin ve hızlıca karıştırın. Hamur top haline geldiğinde, ocaktan alın ve ılımaya bırakın. Ilındıktan sonra yumurtaları teker teker ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Hamuru Şekillendirin: Hazırladığınız hamuru bir sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine ince uzun şeritler halinde sıkın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, altın rengini alana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Piştikten sonra fırında soğumaya bırakın.

Kremayı Hazırlayın: Sütü bir tencerede ısıtın. Ayrı bir kapta yumurta sarılarını, şekeri ve unu çırpın. Isınan sütten bir kepçe alıp yumurtalı karışıma ekleyin, ardından bu karışımı tekrar tencereye dökün. Karışım koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan aldıktan sonra vanilya ve tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Kremayı soğutun.

Eklerleri Doldurun: Pişen ve soğuyan ekler hamurlarını ortadan ikiye kesin ya da alt kısmına küçük bir delik açın. Hazırladığınız kremayı sıkma torbasına alarak hamurların içine doldurun.

Çikolata Sosunu Hazırlayın: Bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve içerisine kremayı ekleyerek pürüzsüz bir sos elde edin.

Ekleri Tamamlayın: Doldurduğunuz eklerlerin üzerine çikolata sosunu dökün. İsterseniz üzerini fındık, fıstık veya toz kakao ile süsleyebilirsiniz.