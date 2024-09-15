Fransız usulü ekler tarifi
Fransız mutfağının en ikonik tatlılarından biri olan ekler, ince uzun şekli, yumuşacık hamuru ve içindeki nefis kremasıyla tatlı severlerin vazgeçilmezi.
Adını Fransızca’da "yıldırım" anlamına gelen "éclair" kelimesinden alan bu tatlı, tadına bakanların adeta bir anda büyülenmesini simgeliyor. Hafif hamuru, pürüzsüz kreması ve çikolata sosu ile hem göze hem de damaklara hitap eden ekler, kahve yanında ya da özel günlerde servis etmek için mükemmel bir seçenek.
Malzemeler
Hamur (Pate a Choux) için:
- 1 su bardağı su
- 100 gram tereyağı
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 su bardağı un
- 4 adet yumurta
- 1/2 çay kaşığı tuz
Krema Dolgusu için:
- 2 su bardağı süt
- 1/2 su bardağı toz şeker
- 4 yemek kaşığı un
- 3 adet yumurta sarısı
- 1 paket vanilin
- 100 gram tereyağı
Çikolata Sosu için:
- 200 gram bitter çikolata
- 100 ml krema
Hazırlanışı
Hamuru Hazırlayın: Orta boy bir tencerede suyu, tereyağını, tuzu ve şekeri kaynatın. Kaynadıktan sonra unu ekleyin ve hızlıca karıştırın. Hamur top haline geldiğinde, ocaktan alın ve ılımaya bırakın. Ilındıktan sonra yumurtaları teker teker ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın.
Hamuru Şekillendirin: Hazırladığınız hamuru bir sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine ince uzun şeritler halinde sıkın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, altın rengini alana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Piştikten sonra fırında soğumaya bırakın.
Kremayı Hazırlayın: Sütü bir tencerede ısıtın. Ayrı bir kapta yumurta sarılarını, şekeri ve unu çırpın. Isınan sütten bir kepçe alıp yumurtalı karışıma ekleyin, ardından bu karışımı tekrar tencereye dökün. Karışım koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan aldıktan sonra vanilya ve tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Kremayı soğutun.
Eklerleri Doldurun: Pişen ve soğuyan ekler hamurlarını ortadan ikiye kesin ya da alt kısmına küçük bir delik açın. Hazırladığınız kremayı sıkma torbasına alarak hamurların içine doldurun.
Çikolata Sosunu Hazırlayın: Bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve içerisine kremayı ekleyerek pürüzsüz bir sos elde edin.
Ekleri Tamamlayın: Doldurduğunuz eklerlerin üzerine çikolata sosunu dökün. İsterseniz üzerini fındık, fıstık veya toz kakao ile süsleyebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- NATO'dan dünyayı ayağa kaldıracak açıklama!
- Narin'in yengesi adliyeye sevk edildi
- Şirket sahibinden açıklama geldi
- Annenin adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı!
- Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet’i yanlış okudu
- 'Gerizekalıya anlatır gibi anlatalım..!'
- Ağır küfür ve hakaretler savurdu
- Profesör fıçı içerisinde ölü bulundu
- Canlı yayında açıkça söyledi!
- İhbar kılıfıyla atmışlar!