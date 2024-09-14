Kore mutfağının şifalı çorbası: Galbitang tarifi

Yayınlanma: 14.09.2024 - 15:14

Güncelleme: 14.09.2024 - 15:14

Kore mutfağı dünya çapında popüler olan yemekleriyle bilinirken, Galbitang gibi az bilinen lezzetler de sağlık ve şifa arayanlar için önemli bir yere sahiptir. Galbitang, kemikli sığır etiyle yapılan ve saatlerce kaynatılarak hazırlanan besleyici bir çorbadır. Özellikle hastalık dönemlerinde Kore sofralarında yer alan bu çorba, yumuşacık et dokusu ve hafif tadıyla dikkat çeker.

GALBİTANG TARİFİ

Malzemeler

1 kg sığır kaburga kemiği

6 su bardağı su

1 baş sarımsak (ezilmiş)

1 adet soğan (dörde bölünmüş)

2 adet yeşil soğan (kıyılmış)

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı susam yağı

Taze doğranmış kişniş veya yeşil soğan (servis için)

Yapılışı: