Kore mutfağının şifalı çorbası: Galbitang tarifi
Galbitang, Kore mutfağının derin lezzetlerinden biri olan kemikli sığır eti çorbasıdır. Besleyici ve şifalı bir yemek olarak bilinen Galbitang, özellikle hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirmek için tüketilir. Bu az bilinen Kore yemeği, hem doyurucu hem de hafif bir lezzet sunar.
Kore mutfağı dünya çapında popüler olan yemekleriyle bilinirken, Galbitang gibi az bilinen lezzetler de sağlık ve şifa arayanlar için önemli bir yere sahiptir. Galbitang, kemikli sığır etiyle yapılan ve saatlerce kaynatılarak hazırlanan besleyici bir çorbadır. Özellikle hastalık dönemlerinde Kore sofralarında yer alan bu çorba, yumuşacık et dokusu ve hafif tadıyla dikkat çeker.
GALBİTANG TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg sığır kaburga kemiği
- 6 su bardağı su
- 1 baş sarımsak (ezilmiş)
- 1 adet soğan (dörde bölünmüş)
- 2 adet yeşil soğan (kıyılmış)
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı susam yağı
- Taze doğranmış kişniş veya yeşil soğan (servis için)
Yapılışı:
- Sığır kaburga kemiklerini geniş bir tencereye koyun ve üzerini suyla kaplayarak kaynatın. Suyun üzerinde biriken köpüğü alın ve tencereyi kısık ateşe alarak en az 2-3 saat boyunca yavaşça pişirin. Bu, çorbanın derin bir lezzet kazanmasını sağlayacaktır.
- Pişen etin üzerine ezilmiş sarımsak, soğan ve yeşil soğanı ekleyin. Soya sosu, tuz ve karabiberle tatlandırın. Çorbanın tüm lezzetleri birbirine karışana kadar yaklaşık 30 dakika daha kaynatın.
- Galbitang’ı kaselere alın, üzerine biraz susam yağı gezdirin ve taze yeşil soğan veya kişnişle süsleyerek sıcak servis edin. Dilerseniz yanında pirinç ile sunabilirsiniz.
Etiketler: #tarif #kore mutfağı #yemek #çorba
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması