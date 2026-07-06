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Çayın yanına en tatlı eşlikçi: Çikolatalı irmikli kurabiye tarifi

Çayın yanına en tatlı eşlikçi: Çikolatalı irmikli kurabiye tarifi

6.07.2026 14:35:00
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Haber Merkezi
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Çayın yanına en tatlı eşlikçi: Çikolatalı irmikli kurabiye tarifi

İrmikle gelen kıyır kıyır doku, çikolatanın yoğun lezzetiyle buluşuyor. İşte enfes tadıyla irmikli kurabiye tarifi...
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Kurabiye tarifleri arasında hem dokusuyla hem de lezzetiyle fark yaratan çikolatalı irmikli kurabiye, ağızda dağılan kıvamı ve çikolata kaplamasıyla klasik tariflere yepyeni bir yorum katıyor. İrmiğin verdiği hafif çıtırlık, tereyağının yumuşak dokusu ve eritilmiş çikolatanın yoğun aroması bir araya gelerek her lokmada unutulmaz bir lezzet sunuyor. İşte enfes tadıyla irmikli kurabiye tarifi...

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ÇİKOLATALI İRMİKLİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1,5 su bardağı pudra şekeri

175 gram oda sıcaklığında tereyağı

2,5 su bardağı un

1 çay bardağı irmik

1 paket vanilin

1 paket bitter veya sütlü çikolata

ÇİKOLATALI İRMİKLİ KURABİYE YAPILIŞI

Fırını 170 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Oda sıcaklığındaki tereyağını pudra şekeriyle krema kıvamına gelene kadar karıştırın.

Yumurtaları, vanilini ve irmiği ekleyip karıştırmaya devam edin.

Unu kontrollü şekilde ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif renk alana kadar yaklaşık 18-20 dakika pişirin.

Kurabiyeleri fırından çıkarıp tamamen ılınmasını bekleyin.

Çikolatayı benmari usulü eritin ve kurabiyelerin yarısını eritilmiş çikolataya batırın.

Çikolatanın donmasını bekledikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!

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