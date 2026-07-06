Cumhuriyet Gazetesi Logo
Klasik lezzete en kolay alternatif: Yufka mantısı tarifi

Klasik lezzete en kolay alternatif: Yufka mantısı tarifi

6.07.2026 11:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Klasik lezzete en kolay alternatif: Yufka mantısı tarifi

Klasik mantının eşsiz lezzetini uzun saatler harcamadan hazırlamak isteyenler için yufka mantısı harika bir alternatif sunuyor. İşte çıtır çıtır yufka mantısı tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Mantı denildiğinde akla ince ince açılan hamurlar ve zahmetli hazırlık süreci gelir. Ancak yufka mantısı, bu geleneksel lezzeti çok daha pratik bir şekilde sofralara taşıyor. Hazır yufkanın tereyağıyla buluşup fırında çıtırlaşması, üzerine dökülen kıymalı sos ve sarımsaklı yoğurtla birleşince ortaya klasik mantıyı aratmayan enfes bir tarif çıkıyor. İşte çıtır çıtır yufka mantısı tarifi...

Image

YUFKA MANTISI TARİFİ

Malzemeler

Yufka için:

2 adet yufka

100 gram eritilmiş tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Servis için:

1 kase sarımsaklı yoğurt

YUFKA MANTISI YAPILIŞI

Kıymayı tavaya alın ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

İnce doğranmış soğanı ve sıvı yağı ekleyerek kavurmaya devam edin.

Salçayı ilave edin, ardından az miktarda su ekleyip birkaç dakika pişirin ve ocaktan alın.

Yufkaları tezgâha serin ve üzerlerini eritilmiş tereyağı ile güzelce yağlayın.

Yufkaları sıkıca rulo şeklinde sarın.

Hazırladığınız ruloları yaklaşık iki parmak kalınlığında dilimleyin.

Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika üzerleri hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan çıtır yufkaları servis tabağına alın.

Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin ve hazırladığınız sıcak kıymalı sosu ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #yemek tarifleri #pratik tarifler #Yufka mantısı

İlgili Haberler

Kahvaltıya 20 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Tavada otlu pişi tarifi
Kahvaltıya 20 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Tavada otlu pişi tarifi Dışı hafif çıtır, içi peynir ve taze otlarla yumuşacık olan tavada kolay otlu pişi tarifi; mayalama derdi olmadan kısa sürede hazırlanan, kahvaltıdan çay saatine kadar günün her anına yakışan nefis bir lezzet sunuyor. İşte enfes tavada otlu pişi tarifi...
Orta Doğu mutfağının vazgeçilmezi: Mütebbel tarifi
Orta Doğu mutfağının vazgeçilmezi: Mütebbel tarifi Orta Doğu mutfağının sevilen lezzetlerinden mütebbel, közlenmiş patlıcanın tahin ve yoğurtla buluştuğu eşsiz bir mezedir. Kıvamı, aroması ve pratik hazırlanışıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan mütebbel, özellikle et yemeklerinin yanında harika bir eşlikçi oluyor. İşte tam kıvamında mütebbel tarifi…
Sofraların en lezzetli eşlikçisi: Patlıcan turşusu tarifi
Sofraların en lezzetli eşlikçisi: Patlıcan turşusu tarifi Ekşi, aromatik ve iştah açıcı lezzetiyle patlıcan turşusu, kış hazırlıklarının en sevilen tarifleri arasında yer alıyor. Doğru malzemeler ve püf noktalarıyla hazırlanan bu turşu, sofralara farklı bir tat katıyor.