Klasik lezzete en kolay alternatif: Yufka mantısı tarifi

Mantı denildiğinde akla ince ince açılan hamurlar ve zahmetli hazırlık süreci gelir. Ancak yufka mantısı, bu geleneksel lezzeti çok daha pratik bir şekilde sofralara taşıyor. Hazır yufkanın tereyağıyla buluşup fırında çıtırlaşması, üzerine dökülen kıymalı sos ve sarımsaklı yoğurtla birleşince ortaya klasik mantıyı aratmayan enfes bir tarif çıkıyor. İşte çıtır çıtır yufka mantısı tarifi...

YUFKA MANTISI TARİFİ

Malzemeler

Yufka için:

2 adet yufka

100 gram eritilmiş tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Servis için:

1 kase sarımsaklı yoğurt

YUFKA MANTISI YAPILIŞI

Kıymayı tavaya alın ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

İnce doğranmış soğanı ve sıvı yağı ekleyerek kavurmaya devam edin.

Salçayı ilave edin, ardından az miktarda su ekleyip birkaç dakika pişirin ve ocaktan alın.

Yufkaları tezgâha serin ve üzerlerini eritilmiş tereyağı ile güzelce yağlayın.

Yufkaları sıkıca rulo şeklinde sarın.

Hazırladığınız ruloları yaklaşık iki parmak kalınlığında dilimleyin.

Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika üzerleri hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan çıtır yufkaları servis tabağına alın.

Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin ve hazırladığınız sıcak kıymalı sosu ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun!