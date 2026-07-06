Kahvaltıya 20 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Tavada otlu pişi tarifi

Klasik pişi tariflerinden farklı olarak fırın ya da uzun mayalama süresi gerektirmeyen tavada kolay otlu pişi, pratikliğiyle mutfakta büyük kolaylık sağlıyor. Beyaz peynir, kaşar peyniri, maydanoz ve kapya biberin bir araya geldiği bu nefis tarif, yumuşacık dokusu ve zengin aromasıyla kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasına giriyor. İşte enfes tavada otlu pişi tarifi...

TAVADA OTLU PİŞİ TARİFİ

Malzemeler

1 adet yumurta

1/2 çay bardağı beyaz peynir

1/2 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 su bardağı süt

3-4 dal ince doğranmış maydanoz

1/2 adet kapya biber (küçük doğranmış)

1/2 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı kepekli un

Kızartmak için:

1 çay bardağı sıvı yağ

TAVADA OTLU PİŞİ YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabına yumurta, beyaz peynir, rendelenmiş kaşar peyniri, süt, doğranmış maydanoz, kapya biber, kırmızı pul biber, tuz ve kabartma tozunu alın.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Karışıma unu azar azar ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamuru tezgâhta hafifçe açın ve 8 eşit parçaya bölün.

Tavaya sıvı yağı alın ve orta ateşte ısıtın.

Hamurları önlü arkalı altın rengini alana kadar kızartın.

Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.

Sıcak olarak peynir, zeytin, domates ve demli çay eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun!