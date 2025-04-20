Çayın yanına hızlıca hazırlayabileceğiniz bol renkli lezzet: Sebzeli kek tarifi

Yayınlanma: 20.04.2025 - 11:59

Güncelleme: 20.04.2025 - 11:59

Sebzeli kek, klasik kek tariflerinden sıkılanlara ya da daha hafif ve besleyici bir alternatif arayanlara özel harika bir seçenektir. İçeriğinde kullanılan sebzeler sayesinde hem vitamin ve lif açısından zengin bir tarif ortaya çıkar hem de çay saatlerine, kahvaltılara ya da çocuklar için sağlıklı atıştırmalıklara lezzetli bir dokunuş eklenmiş olur. Üstelik bu kek; yumuşacık dokusu, nefis aroması ve içindeki renkli sebzelerle göze de hitap eder. Peki, çayın yanına hızlıca hazırlayabileceğiniz bu bol renkli lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes sebzeli kek tarifi...

SEBZELİ KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı beyaz peynir (isteğe bağlı)

1 adet rendelenmiş havuç

1 adet rendelenmiş kabak

1 çay bardağı ince doğranmış taze soğan

1 çay bardağı ince kıyılmış dereotu veya maydanoz

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Tuz, karabiber ve pul biber (damak zevkinize göre)

SEBZELİ KEK YAPILIŞI

Yumurtaları derin bir kapta çırpın.

Ardından sıvı yağı ve yoğurdu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Doğradığınız sebzeleri ve peyniri ekleyerek tüm malzemeleri güzelce harmanlayın.

Un ve kabartma tozunu da ekleyerek kıvamlı bir hamur elde edin.

Baharatlarla tatlandırın.

Yağlanmış kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edin.

Kekinizin üzeri altın rengi aldığında fırından çıkarabilirsiniz.

Afiyet olsun!