Sağlıklı ve pratik: Nohut köftesi tarifi

Yayınlanma: 19.04.2025 - 22:59

Güncelleme: 19.04.2025 - 22:59

Klasik köfte tariflerine bitkisel ve besleyici bir alternatif arıyorsanız, nohut köftesi tam size göre! Hem vejetaryen hem de vegan beslenenler için uygun olan bu tarif, protein ve lif açısından oldukça zengin. Üstelik ister fırında ister tavada pişirilebilir; ana yemek olarak, sandviçlerin içinde ya da salataların üzerinde harika gider.

MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 çay bardağı galeta unu veya yulaf unu

1 adet yumurta (veganlar için 1 yemek kaşığı keten tohumu + 3 yemek kaşığı su)

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz, karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı (pişirmek için)

HAZIRLANIŞI

1. Karışımı Hazırlayın:

Nohutları haşladıktan sonra süzün. Rondoya alın ve üzerine doğranmış soğan, sarımsak, maydanoz, yumurta (veya vegan alternatif), baharatlar ve galeta ununu ekleyin. Kıvam alana kadar çekin. Çok kuruysa biraz zeytinyağı veya su ekleyebilirsiniz.

2. Köfte Şeklini Verin:

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinde yassı köfteler yapın.

3. Pişirin:

İsterseniz tavada az yağla önlü arkalı kızartın. Daha hafif bir seçenek için 180 derece fırında 20-25 dakika pişirebilirsiniz.