Kahvaltı sofralarına çok yakışan pratik lezzet: Çıtır çıtır patatesli börek tarifi

Yayınlanma: 20.04.2025 - 10:09

Güncelleme: 20.04.2025 - 10:09

Sabah kahvaltısından çay saatine, akşam sofralarından gün davetlerine kadar her öğüne yakışan bir tarif: Patatesli çıtır börek! Hem pratik hem de doyurucu bu börek, çıtır yufkası ve baharatlı patates iç harcıyla damaklarda iz bırakıyor. Peki, kahvaltı sofralarına çok yakışan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, çıtır çıtır patatesli börek tarifi...

PATATESLİ BÖREK TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

4 adet orta boy haşlanmış patates

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı salça (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

Yufkası için:

3 adet yufka

Sosu için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

1 yemek kaşığı un

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

PATATESLİ BÖREK YAPILIŞI

Soğanı küçük küçük doğrayın ve sıvı yağda kavurun.

Ardından salçayı ekleyin.

Haşlanmış patatesleri ezin ve kavrulmuş soğana ekleyin.

Baharatları ilave edip karıştırın.

Hazırladığınız iç harcı soğumaya bırakın.

Bir kapta sıvı yağ, su ve unu çırparak böreğin arasına süreceğiniz sosu hazırlayın.

Yufkayı tezgaha serin ve üzerine hazırladığınız sostan fırçayla sürün.

Yufkayı dört eşit parçaya kesin.

Geniş tarafına patatesli harçtan koyun ve rulo şeklinde sarın.

Dilerseniz gül böreği ya da sigara böreği şeklinde de sarabilirsiniz.

Tüm yufkalar bittikten sonra börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürün, çörek otu veya susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Sıcak sıcak servis edin.

Yanına domates, salatalık ve taze nane ile hazırlayacağınız bir tabak kahvaltılık ya da demli bir çay harika eşlik eder.

Afiyet olsun!