Çayın yanında pratik lezzet: Kısır tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan kısır, ince bulgurun taze sebzeler, nar ekşisi ve zeytinyağı ile buluştuğu enfes bir salatadır. Özellikle davet sofralarına ve yaz yemeklerine renk katan bu tarif, sadece lezzetiyle değil, sağlıklı yapısıyla da öne çıkar. Güne enerjik başlamak, hafif bir öğün yemek veya misafirlerinizi etkilemek için ideal bir seçim olan kısır, pratikliği ile mutfakta zaman kazandırır.

KISIR TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 adet salatalık (doğranmış)

2 adet domates (doğranmış)

1/2 demet taze soğan (ince doğranmış)

1/2 demet taze nane (doğranmış)

1/2 demet maydanoz (doğranmış)

2 yemek kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

1/2 limonun suyu

Yapılışı