Çayın yanında pratik lezzet: Tuzlu kurabiye

Yayınlanma: 11.02.2024 - 17:24

Güncelleme: 11.02.2024 - 17:24

Tuzlu kurabiyeler, çay saati sofralarının vazgeçilmezi ve atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamak için ideal bir seçenek. Hem pratik yapımı hem de lezzetli oluşuyla herkesin favorisi haline gelmiştir. İster klasik tariflerle, ister farklı malzemeler ekleyerek kendi tarifinizi yaratın, tuzlu kurabiyelerin tadına doyum olmaz...

TUZLU KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

125 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine sürülecek)

1 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Yapılış