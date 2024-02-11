Çayın yanında pratik lezzet: Tuzlu kurabiye
Sofralarınıza farklı bir lezzet dokunuşu katmak için tuzlu kurabiyeler tam size göre! Pratik yapımı ve çeşit çeşit tarifleriyle tuzlu kurabiyeler, atıştırmalık olarak da mükemmel bir seçenek. Bu yazıda, tuzlu kurabiye yapmanın inceliklerini keşfedin ve damaklarınıza şölen yaşatın...
Tuzlu kurabiyeler, çay saati sofralarının vazgeçilmezi ve atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamak için ideal bir seçenek. Hem pratik yapımı hem de lezzetli oluşuyla herkesin favorisi haline gelmiştir. İster klasik tariflerle, ister farklı malzemeler ekleyerek kendi tarifinizi yaratın, tuzlu kurabiyelerin tadına doyum olmaz...
TUZLU KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
- 125 gram tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine sürülecek)
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 1 paket kabartma tozu
- 3 su bardağı un
Yapılış
- Yumuşamış tereyağını yoğurma kabına alın un hariç diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.
- Elenmiş unu da azar azar ilave edip yumuşak ele yapışmayan hamur elde edin.
- Hazırladığınız hamuru iki yağlı kağıt arasına alıp merdane ile yarım santim kalınlığında açın. Eğer hamurun tamamını bu şekilde açmakta zorlanırsanız ilk önce yarısını alıp açabilir, daha sonra hamurun diğer yarısına aynı işlemleri uygulayabilirsiniz. Hamurun ne çok ince ne de çok kalın olmaması gerekiyor.
- İstediğiniz şekilli kurabiye kalıbıyla veya elinizde şekiller verin.
- Yağlı kağıt serili tepsiye dizin, üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ve susam serpin.
- 170 derece fırında 20-25 dakika kızarana kadar kontrollü olarak pişirin.
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