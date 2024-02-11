Kahvaltılarınızın pratik lezzeti: Pankek tarifi

Yayınlanma: 11.02.2024 - 10:54

Güncelleme: 11.02.2024 - 10:54

Sabah kahvaltılarının ve brunch partilerinin vazgeçilmezi olan pankek, herkesin sevdiği ve kolaylıkla hazırlayabileceği bir lezzet. Bu tarif, sıradan pankeklerden sıyrılarak kahvaltı sofralarınıza renk katacak...

PANKEK TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yapılış