Kahvaltılarınızın pratik lezzeti: Pankek tarifi

Sıradan kahvaltıları unutun ve damaklarınızı şenlendirecek bir tarifle tanışın! Bu pratik pankek tarifi, pofuduk dokusu ve enfes tadıyla sizi mest edecek. Yapımı kolay, malzemeleri ise her mutfağın vazgeçilmezlerinden. Hazırsanız, lezzet dolu bir serüvene başlayalım!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 10:54
Kahvaltılarınızın pratik lezzeti: Pankek tarifi
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Sabah kahvaltılarının ve brunch partilerinin vazgeçilmezi olan pankek, herkesin sevdiği ve kolaylıkla hazırlayabileceği bir lezzet. Bu tarif, sıradan pankeklerden sıyrılarak kahvaltı sofralarınıza renk katacak...

PANKEK TARİFİ

Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Yapılış

  1. Pankek yapmak için öncelikle yumurtalar ve şekeri uygun bir karıştırma kabına alarak iyice çırpalım.
  2. Süt, un, kabartma tozu, vanilya ilave çırpma teli ile çırpalım. Siz dilerseniz mikser ile de çırpabilirsiniz. Kek kıvamından biraz daha koyu olacak şekilde hamur hazırlayalım.
  3. Teflon ya da yapışmaz bir tavaya az sıvı yağı dökelim, fırça yardımı ile her tarafına dağıtalım. Sıvı yağı az kullanmak pankek yapmanın püf noktalarındandır. Dilerseniz peçete ile de tavaya dağıtabilirsiniz.
  4. 1 büyük kaşık hamur dökülerek hamurun kendi kendine yayılmasını bekleyelim.
  5. Üzeri göz göz olmaya başlayan pankeklerimizi spatula yardımı ile ters çevirelim. Diğer taraflarını da pişirelim.
  6. Her iki tarafı da pişen pankeklerimizi servis tabağına alalım.
  7. Üzerine  pudra şekeri serpilerek zevkinize göre muz, kivi, çilek, çikolata, bal, sürülebilir çikolata, reçel ile servis edebilirsiniz.

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